Đề xuất lùi thời gian áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính vừa công bố tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu và giải trình của về dự thảo Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Theo đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) đề nghị lùi thời điểm áp dụng Thông tư thêm 6 tháng so với dự kiến. Việc lùi thời gian áp dụng để các đơn vị chủ quản nền tảng thương mại điện tử, tổ chức cung cấp giải pháp và các bên liên quan có đủ thời gian rà soát quy định, nâng cấp hệ thống phần mềm, hoàn thiện kết nối kỹ thuật, kiểm thử vận hành và hướng dẫn người bán thực hiện đúng yêu cầu mới về hóa đơn điện tử, qua đó bảo đảm tính khả thi, đồng bộ khi triển khai và tránh phát sinh gián đoạn, sai sót trong quá trình áp dụng thực tế.

Một số cơ quan, doanh nghiệp kiến nghị lùi thời gian áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cùng quan điểm, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đề nghị lùi thời điểm áp dụng Thông tư đến tháng 12.2026. Ngân hàng cho rằng doanh nghiệp cần thêm thời gian để nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử. Đối với các doanh nghiệp nhà nước như VietinBank thì việc chỉnh sửa hệ thống cần thời gian lựa chọn nhà cung cấp nên thời gian sẽ bị kéo dài (tương tự như Nghị định 70 trước đây các doanh nghiệp không kịp chỉnh sửa, cần có văn bản giãn thời gian hiệu lực).

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng nêu ý kiến: Hóa đơn, chứng từ điện tử được triển khai trên chương trình phần mềm. Do đó, việc triển khai áp dụng quy định mới đồng nghĩa với việc ngân hàng phải thực hiện chỉnh sửa, cập nhật. Với đặc thù hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng tương đối phức tạp, nhiều nghiệp vụ, nhiều giao dịch, để đảm bảo xử lý số lượng lớn (hàng triệu) giao dịch, việc chỉnh sửa chương trình cần có thời gian (ít nhất là 6 tháng - chưa tính đến thời gian triển khai các thủ tục mua sắm theo luật Đấu thầu) để đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu, hạn chế các lỗi gây sai lệch thông tin, ảnh hưởng đến trách nhiệm, uy tín của ngân hàng và quyền lợi của khách hàng. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét quy định hiệu lực phù hợp, đồng thời bổ sung quy định về thời gian chuyển tiếp cho phép các ngân hàng được tiếp tục sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử đang sử dụng trong thời gian chỉnh sửa, nâng cấp đáp ứng quy định tại Nghị định, Thông tư mới.

Trả lời về kiến nghị lùi thời gian áp dụng Thông tư mới, cơ quan soạn thảo cho biết thực hiện theo chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29.12.2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo đó, các bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các văn bản pháp luật tiếp tục rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2025 bảo đảm văn bản có hiệu lực thi hành đồng bộ với các luật.

Dự thảo Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử do Bộ Tài chính xây dựng quy định chi tiết về việc đăng ký sử dụng, định dạng hóa đơn điện tử, ủy nhiệm lập và xử lý hóa đơn điện tử đã lập... dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2026.