Trịnh Kim Chi lên tiếng vụ Chùa Nghệ sĩ đòi phí mai táng 32 triệu đồng

Trịnh Kim Chi phủ nhận tin Chùa Nghệ sĩ đòi phí mai táng

Hôm 10.4, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin quyên góp tiền cho người đã mất có liên quan đến Chùa Nghệ sĩ gây xôn xao. Bài đăng của người này có nội dung: "Một người mất có hoàn cảnh khó khăn nên đưa vào Chùa Nghệ sĩ tại Gò Vấp (TP.HCM). Sau đó, muốn đưa xác đi thì nhà chùa không cho mang ra và đòi phí mai táng là 32 triệu đồng, thật sự gia đình không thể nào có số tiền quá lớn như vậy…".

Trao đổi với Thanh Niên, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cho biết đây là thông tin bịa đặt và vu khống, gây ảnh hưởng lớn đến nhà chùa. Cô khẳng định không có trường hợp người mất nào được đưa vào Chùa Nghệ sĩ hôm 10.4.

Nữ nghệ sĩ cho biết những thông tin bịa đặt này ảnh hưởng đến uy tín Chùa Nghệ sĩ NVCC

Thông qua trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng thay mặt Chùa Nghệ sĩ đính chính, tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến chùa. "Từ trước đến nay, Chùa Nghệ sĩ không nhận mai táng cho bất cứ đám tang nào, trừ trường hợp nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn thì nhà chùa sẽ lo hậu sự nhưng cũng hoàn toàn miễn phí. Chi phí tang lễ được Ban Ái hữu nghệ sĩ TP.HCM chi trả theo quy định", cô cho hay.

NSND Trịnh Kim Chi cho biết khi nhận thông tin, cô đã liên hệ trực tiếp với người đăng bài viết nhưng không nhận được phản hồi. Nữ nghệ sĩ tiếp tục liên hệ chủ tài khoản nhận quyên góp thì người này trả lời qua loa. Khi cô bình luận trực tiếp vào bài viết, người này mới ẩn nội dung. Đến ngày 11.4, Trịnh Kim Chi cho biết tài khoản đăng bài viết đã đính chính và xin lỗi Chùa Nghệ sĩ vì đưa thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng. Cô mong sự việc được khép lại, để tránh gây hiểu lầm và tai tiếng cho Chùa Nghệ sĩ.

Chùa Nghệ sĩ còn có tên Nhựt Quang Tự hay Phật Quang Tự. Lịch sử của Chùa Nghệ sĩ được tính từ năm 1958, khi nghệ sĩ cải lương Phùng Há vận động Hội Ái hữu nghệ sĩ mua mảnh đất lớn tại quận Gò Vấp để làm nơi chôn cất cho các nghệ sĩ sau khi qua đời. Do kinh phí hạn hẹp, đất bị bỏ không gần 10 năm.

Trong thời gian đó, ông bầu Năm Công xin được dựng am trên đất để tu hành. Năm 1970, ông bầu Xuân của gánh hát Dạ Lý Hương bỏ ra 100 cây vàng mua lại am thờ và xây dựng thành ngôi chùa. Nhiều năm qua, chùa Nghệ sĩ là nơi an nghỉ của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Hà Triều - Hoa Phượng, Thu An, nghệ sĩ Năm Châu, Phùng Há, Ba Vân, Út Trà Ôn, Thanh Nga, Hoàng Giang, Lê Vũ Cầu, Lê Công Tuấn Anh…