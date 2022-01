Trịnh Kim Chi tất bật với sân khấu kịch giữa ồn ào với Thương Tín

Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi khẩn trương gấp rút hoàn thiện vở Blouse Trắng để phục vụ khán giả. Đây là vở diễn kể về thời gian khốc liệt khi TP.HCM chống chọi với đại dịch Covid-19, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, Hữu Tiến, Nam Cường, Lê Khâm, Kim Đào, Huỳnh Điệp Kiều Ngân, Quỳnh Thư, Thành Vinh, Minh Châu, Thanh Thiện, Nhựt Huy….

Blouse Trắng là tác phẩm của biên kịch Miên Thảo, được dàn dựng bởi đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu.

Tác phẩm khắc họa hình ảnh những người đã gác lại hạnh phúc riêng tư, gác lại cuộc sống yên bình để đi vào tâm dịch. Họ quên đi giấc ngủ, bữa ăn, quên đi cái nóng nực của những bộ đồ bảo hộ… và cảm thấy ấm áp, vui mừng khi từng bệnh nhân khỏi bệnh. Thế nhưng dù có nỗ lực kiên cường đến đâu, họ cũng phải rơi nước mắt khi những bệnh nhân nặng không qua khỏi.





Trịnh Kim Chi chia sẻ về dự án này: “Trong những ngày tháng nhận chỉ thị giãn cách của TP.HCM, tôi cũng tham gia vào lực lượng tuyến đầu hỗ trợ người dân chống dịch. Khi chứng kiến hình ảnh y, bác sĩ, điều dưỡng... chiến đấu giành giật sự sống cho từng bệnh nhân, tôi đã ấp ủ câu chuyện về sự hy sinh này. Đến lúc dịch bùng phát mạnh, người nhiễm và chết gia tăng nhanh, trong đó sự cống hiến và hy sinh của lực lượng tuyến đầu là rất lớn. Tôi càng bị thôi thúc phải làm gì đó để tri ân và ghi lại những hành trình gian nan không thể quên của TP.HCM…”.

Sau giãn cách, Trịnh Kim Chi đã chủ động liên lạc với tác giả Miên Thảo để bàn bạc và lên kịch bản. Bà bầu sân khấu kịch chia sẻ ý tưởng với đạo diễn Hữu Tiến và ông đồng ý tham gia. “Tôi và Tiến là bạn thân lâu năm nên mọi công việc phối hợp với nhau rất ăn ý và trùng hợp… May mắn là tôi có biên kịch, đạo diễn và ê-kíp diễn viên quá nhiệt tình và trách nhiệm. Bạn nghĩ đi, với lực lượng diễn viên gần 40 người trong 1 vở diễn giữa lúc dịch bệnh Covid như thế này quả thật đau đầu. 3 ngày test Covid 1 lần cho an toàn. Tính tôi hay lo xa nên mọi cái tôi đều phải nghĩ đến phương án 2 hoặc 3 nếu có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật may mắn cho đến bây giờ mọi thứ đều rất suôn sẻ và thuận lợi", NSƯT Trịnh Kim Chi xúc động chia sẻ.

Á hậu Việt Nam 1994 và cả ê-kíp đang rất mong vở kịch Blouse Trắng được sớm phục vụ khán giả vào ngày 10.1.2021.