Trình làng smartphone realme 15 series, trang bị hệ thống AI mạnh mẽ

Thế hệ realme 15 bao gồm ba phiên bản: realme 15 Pro, realme 15 và realme 15T, đều được trang bị các tính năng AI mạnh mẽ.

AI Party Mode và AI Edit Genie: công cụ biến smartphone thành studio di động

Theo đó, realme 15 series là dòng máy tầm trung đầu tiên được tích hợp AI Edit Genie. Người dùng chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói như "làm mịn da", "xóa người trong khung" hay "thêm ánh sáng điện ảnh" và AI sẽ xử lý tức thì. Nhờ đó, việc chỉnh sửa ảnh không còn cần thao tác phức tạp, ai cũng có thể sáng tạo nội dung dễ dàng.

realme 15 series vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Ảnh: T.L



Song song đó, AI Party Mode hỗ trợ chụp chân dung trong điều kiện ánh sáng yếu, tự động nhận diện môi trường, làm sáng khuôn mặt, cân bằng tông da và thêm hiệu ứng ánh sáng để tạo cảm giác tiệc tùng sống động. Dù ở concert, club hay tiệc ngoài trời, người dùng vẫn nổi bật trong mọi khung hình.

Bên cạnh hai tính năng chủ đạo, realme 15 series còn sở hữu AI Inspiration tự động đề xuất phương án chỉnh sửa tối ưu, AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Glare Remover và chế độ AI Snap Mode. Những công cụ này giúp ảnh chụp trở nên chuyên nghiệp và sinh động. Ngoài ra, GT Boost tăng cường hiệu năng chơi game, AI Motion Control cho phép điều khiển bằng cử chỉ, còn AI Ultra Touch Control nâng độ chính xác khi thao tác cảm ứng.

Trong các phiên bản vừa ra mắt, realme 15 Pro là dòng máy cao cấp nhất, được định hướng cho người dùng yêu cầu hiệu năng và khả năng nhiếp ảnh ở mức cao. Thiết bị được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, sản xuất trên tiến trình 4nm với 8 nhân và xung nhịp tối đa đạt 2,8 GHz, đi kèm GPU Adreno. Cấu hình bộ nhớ duy nhất là 12 GB RAM LPDDR4X và 256 GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1, hỗ trợ công nghệ RAM mở rộng.

Hệ thống camera là một điểm nâng cấp đáng chú ý ở phiên bản này. Cụ thể, camera chính sử dụng cảm biến 50 MP Sony IMX896 có chống rung quang học (OIS), khẩu độ f/1.8 và ống kính 6P. Camera góc siêu rộng cũng có độ phân giải 50 MP với góc nhìn 115.6°. Camera trước cũng là cảm biến 50 MP. Điểm khác biệt quan trọng là khả năng quay video, khi cả camera trước và sau đều hỗ trợ quay ở độ phân giải 4K tốc độ 60 khung hình/giây (fps).

Với phiên bản realme 15, đây là mẫu máy được trang bị vi xử lý Dimensity 7300+ 5G tiến trình 4nm, 8 nhân với xung nhịp tối đa 2,5 GHz và GPU Arm Mali-G615. Người dùng có các tùy chọn bộ nhớ 8 GB hoặc 12 GB RAM LPDDR4X, cùng 256 GB bộ nhớ trong UFS 3.1.

realme 15 series được trang bị nhiều tính năng AI liên quan hệ thống camera

Ảnh: T.L



realme 15 sử dụng màn hình AMOLED phẳng kích thước 6,77 inch, độ phân giải 1.080 × 2.392. Màn hình này vẫn duy trì tần số quét 144 Hz và tần số lấy mẫu cảm ứng tức thì 2.500 Hz tương tự bản Pro. Độ sáng tối đa đạt 4.500 nit và tần số PWM Dimming là 3.840 Hz. Hệ thống camera sau bao gồm cảm biến chính 50 MP Sony IMX882 hỗ trợ OIS, khẩu độ f/1.8, và một camera góc siêu rộng 8 MP với góc nhìn 112°. Camera trước có độ phân giải 50MP. Về khả năng quay video, cả camera trước và sau của realme 15 đều hỗ trợ độ phân giải tối đa là 4K tốc độ 30 fps.

Cuối cùng là phiên bản realme 15T hướng tới độ bền và thời gian sử dụng. Đặc điểm nổi bật nhất của thiết bị là khả năng kháng nước và bụi theo tiêu chuẩn IP66/68/69, mang lại mức độ bảo vệ cao trong nhiều điều kiện môi trường.

Về hiệu năng, máy sử dụng vi xử lý Dimensity 6400 Max 5G tiến trình 6nm, với 8 nhân và xung nhịp tối đa 2,5 GHz. Các tùy chọn cấu hình bao gồm 8 GB hoặc 12 GB RAM cùng 128 GB hoặc 256 GB bộ nhớ trong. Chuyển sang mặt trước, màn hình của máy là loại AMOLED 4R Comfort+ phẳng, kích thước 6,57 inch, độ phân giải 1.080 x 2.372. Tần số quét tối đa của màn hình này là 120 Hz, và độ sáng tối đa đạt 4.000 nit.

Tại thị trường Việt Nam, thế hệ máy realme 15 series sẽ được bán ra với mức giá khởi điểm cho bản realme 15 là 10,49 triệu đồng; bản realme 15T 9,99 triệu đồng và realme 15 Pro 14,99 triệu đồng.