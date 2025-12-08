Trình Quốc hội cơ chế mở rộng sân bay Long Thành đón 50 triệu khách/năm

Sáng 8.12, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã báo cáo Chính phủ tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư sân bay Long Thành.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh ẢNH: GIA HÂN

Theo Nghị quyết 94, sân bay Long Thành gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất đến ngày 31.12.2026 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Giai đoạn 2: tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3: hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, điều chỉnh Nghị quyết 94, cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Theo chủ trương đầu tư và quy hoạch được duyệt, giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành dự kiến đầu tư 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm và các công trình đồng bộ đáp ứng nhu cầu khai thác.

Chính phủ dự kiến sẽ giao ACV làm chủ đầu tư các công trình thiết yếu và các công trình khác của giai đoạn 2 (đường cất hạ cánh thứ 3, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách...).

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư các công trình bảo đảm hoạt động bay của giai đoạn 2 (đài DVOR/DME, hệ thống radar giám sát, radar thời tiết...).

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đánh giá, dự án được triển khai đã cơ bản đáp ứng yêu cầu do Quốc hội đặt ra. Cơ quan thẩm tra cho rằng, kiến nghị của Chính phủ là có cơ sở và cũng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc thể hiện nội dung kiến nghị tại Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tương tự như các nội dung điều chỉnh khác có liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đã được Quốc hội quyết định tại một số nghị quyết chung tại các kỳ họp trước.