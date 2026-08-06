Trình Quốc hội lập 2 thành phố từ tháng 9

Sáng 6.8, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình Quốc hội thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, thực tiễn phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc bộ và cả nước thời gian qua cho thấy tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng. Hai tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển trở thành những địa phương có quy mô nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình về thành lập 2 thành phố ẢNH: QUANG PHÚC

Quảng Ninh có vị trí chiến lược quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và của cả nước, là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có đường biên giới cả trên bộ và trên biển với Trung Quốc - thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn của Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Với nền tảng kết cấu hạ tầng số, đô thị thông minh; giao thông - logistics hiện đại; du lịch biển, đảo, di sản; công nghiệp chế biến, chế tạo..., Quảng Ninh đang phát triển trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm du lịch của quốc gia, mang tầm quốc tế, đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Bắc Ninh có vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía đông bắc thủ đô Hà Nội, nằm trên hành lang kinh tế quan trọng kết nối ASEAN với thị trường Trung Quốc. Tỉnh đang từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đa phương thức, như cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, sân bay quốc tế Gia Bình, đường sắt tốc độ cao kết nối với Hà Nội...

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đề xuất lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1,52 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3,98 triệu người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 45 phường và 54 xã.

Hai thành phố sẽ sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Đồng thời, cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh hiện nay; thực hiện sắp xếp, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và quy định của pháp luật.

Cơ bản thống nhất với tờ trình của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành việc xác định thời điểm hiệu lực nghị quyết lập thành phố Quảng Ninh là ngày 1.9 và thành phố Bắc Ninh là ngày 20.9.