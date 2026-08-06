Sáng nay Quốc hội nghe báo cáo thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Ngoài ra, các nội dung được Chính phủ trình Quốc hội sáng 6.8 còn có: Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96 năm 2019).

Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường chiều 5.8 ẢNH: QUOCHOI.VN

Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về việc thành lập TP.Quảng Ninh, TP.Bắc Ninh; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ngoài ra, Quốc hội họp riêng về Nghị quyết về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Chiều nay 6.8, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về các dự án luật và nghị quyết như: luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kiến trúc; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật Phòng, chống rửa tiền và luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96 năm 2019.

Trước đó, ngày 5.8, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về nhiều dự án luật; thảo luận tại tổ về 3 dự án luật gồm: luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất bản; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về dự án luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư; dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hải quan.

