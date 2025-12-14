Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trịnh Thu Vinh lập cú đúp kỷ lục SEA Games: 'Em gặp khó vì không kiểm soát được cảm xúc'
Video Thể thao

Trịnh Thu Vinh lập cú đúp kỷ lục SEA Games: 'Em gặp khó vì không kiểm soát được cảm xúc'

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/12/2025 19:35 GMT+7

Trịnh Thu Vinh thi đấu thuyết phục để giành HCV cá nhân, đồng thời lần thứ hai phá kỷ lục SEA Games, khắc họa một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trưa 14.12, chung kết nội dung súng ngắn 10 m nữ tại SEA Games chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt khi chỉ còn lại hai xạ thủ Việt Nam trong cuộc cạnh tranh huy chương. Trong màn song đấu "nội bộ" đầy căng thẳng ấy, Trịnh Thu Vinh đã thể hiện bản lĩnh vượt trội để giành HCV cá nhân, đồng thời lần thứ hai phá kỷ lục SEA Games, khắc họa một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trịnh Thu Vinh lập cú đúp kỷ lục SEA Games: 'Em gặp khó vì không kiểm soát được cảm xúc'

Bước vào chung kết, Thu Vinh thi đấu với sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát tâm lý ấn tượng. Xạ thủ sinh năm 2000 liên tục dẫn đầu sau từng loạt bắn, duy trì nhịp độ ổn định và hóa giải thành công sức ép từ các đối thủ mạnh trong khu vực.

Chia sẻ sau khi giành HCV, Thu Vinh thừa nhận cô đã trải qua không ít thời điểm khó khăn trong quá trình thi đấu.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai tại SEA Games kỳ này Trịnh Thu Vinh phá kỷ lục, cho thấy bước tiến vượt bậc về chuyên môn cũng như bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Thành tích ấn tượng ấy không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn phản ánh quá trình tập luyện nghiêm túc, khoa học của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Tin liên quan

Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Màn trình diễn chói sáng của Thanh Thúy

Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Philippines: Màn trình diễn chói sáng của Thanh Thúy

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng trong vai trò chủ công, dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm trước Philippines tại SEA Games 33.

Xem những màn cổ vũ độc lạ, thôi thúc taekwondo Việt Nam hái huy chương

Khám phá thêm chủ đề

Trịnh Thu Vinh Sea games kỷ lục SEA Games bắn súng Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận