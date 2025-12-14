Trưa 14.12, chung kết nội dung súng ngắn 10 m nữ tại SEA Games chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt khi chỉ còn lại hai xạ thủ Việt Nam trong cuộc cạnh tranh huy chương. Trong màn song đấu "nội bộ" đầy căng thẳng ấy, Trịnh Thu Vinh đã thể hiện bản lĩnh vượt trội để giành HCV cá nhân, đồng thời lần thứ hai phá kỷ lục SEA Games, khắc họa một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Trịnh Thu Vinh lập cú đúp kỷ lục SEA Games: 'Em gặp khó vì không kiểm soát được cảm xúc'

Bước vào chung kết, Thu Vinh thi đấu với sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát tâm lý ấn tượng. Xạ thủ sinh năm 2000 liên tục dẫn đầu sau từng loạt bắn, duy trì nhịp độ ổn định và hóa giải thành công sức ép từ các đối thủ mạnh trong khu vực.

Chia sẻ sau khi giành HCV, Thu Vinh thừa nhận cô đã trải qua không ít thời điểm khó khăn trong quá trình thi đấu.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai tại SEA Games kỳ này Trịnh Thu Vinh phá kỷ lục, cho thấy bước tiến vượt bậc về chuyên môn cũng như bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Thành tích ấn tượng ấy không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn phản ánh quá trình tập luyện nghiêm túc, khoa học của đội tuyển bắn súng Việt Nam.