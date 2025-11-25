Trioderma đồng hành cùng bạn trẻ Việt Nam trên hành trình ‘Glow up’ bản thân

Da mụn - "nỗi rắc rối" khó nói của tuổi teen

Một trong những vấn đề của các bạn khi bước vào lứa tuổi dậy thì chính là dầu mụn. Sự phát triển, tăng hormone trong cơ thể dẫn đến tăng lượng dầu nhờn trên da, gây bít tắc và trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn P.Acnes phát triển và gây nên mụn. Mụn ở tuổi dậy thì thường gặp như mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn viêm. Nếu không chăm sóc đúng cách, tự ý nặn mụn, sử dụng sản phẩm không phù hợp sẽ "thổi bùng" tình trạng mụn, kích ứng, gây thâm sau mụn, các nốt sẹo rỗ rất khó cải thiện…

Mụn giống hệt như một vị khách không mời mà đến đầy khó ưa và mang theo rất nhiều phiền phức. Mụn khiến các bạn tuổi teen bối rối và mất đi sự tự tin khi đi ra đường, xuất hiện trước đám đông.

Giải quyết mụn sao cho dứt điểm và đúng cách, chăm sóc thế nào để da không bị thâm mụn, sẹo rỗ là những nỗi băn khoăn và bối rối của các bạn. Không để các bạn tuổi teen "đơn độc" trên hành trình chăm sóc da mụn, Trioderma - thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt là người bạn đồng hành đắc lực, hỗ trợ cải thiện và ngăn ngừa mụn trở lại chuẩn y khoa.

Bộ 3 "cân trọn" routine chăm da mụn dễ dàng

3 sản phẩm đánh dấu màn chào sân ấn tượng của Trioderma với người tiêu dùng trẻ Việt gồm gel rửa mặt, serum giảm mụn mờ thâm và gel chấm mụn. Mỗi sản phẩm đảm nhận một bước chăm da riêng biệt, tạo nên một chu trình chăm da vừa tối giản, vừa khoa học mà mang đến hiệu quả đầy thuyết phục.

Đầu tiên, Gel rửa mặt Trioderma giúp làm sạch sâu bụi bẩn, tế bào chết, dầu nhờn tích tụ sâu trong các lỗ chân lông, giúp da sạch sâu, mở toang các bít tắc, ngăn ngừa mụn hình thành. Trioderma Actibalance+ Serum với khả năng giúp làm dịu nhanh chóng các kích ứng, sưng viêm do mụn, đồng thời hỗ trợ giảm mụn, làm sáng và giảm thâm do mụn để lại. Cuối cùng, Gel chấm mụn Trioderma đóng vai trò kháng viêm, kháng khuẩn, gom và làm khô cồi mụn, hỗ trợ giảm mụn và ngăn ngừa mụn quay trở lại.



Với chu trình chăm da dầu mụn tối giản này, các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều bước cũng như thời gian chăm sóc nhưng vẫn đem lại được hiệu quả tối ưu gồm: Làm sạch - giảm mụn - làm dịu, phục hồi.

"Ăn điểm" nhờ bảng thành phần khoa học dịu nhẹ

Không giảm mụn, mờ thâm bằng lời nói suông, Trioderma chứng minh năng lực của các sản phẩm của mình qua bảng thành phần hội tụ các thành phần khoa học. Đây là kết quả của nhiều nghiên cứu chuyên sâu của đội ngũ Trioderma dựa trên những đặc điểm riêng của làn da người Việt.

BHA, AHA: Được nghiên cứu phát triển với công dụng tẩy tế bào, da chết tích tụ ở lỗ chân lông, từ đó giúp thông thoáng và giảm mụn đầu đen trên da.

Hoạt chất PAD: Với tên đầy đủ là potassium azeloyl diglycinate, là một dẫn xuất của azelaic acid với nhiều cải tiến, dịu nhẹ phù hợp cho mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm. PAD có khả năng giúp làm dịu nhanh các kích ứng, giảm mụn bằng cách ức chế hoạt động của vi khuẩn P.acnes trên da.

ZinC PCA: Một dẫn xuất của kẽm nhưng nổi bật với khả năng kiềm dầu thừa trên da, ức chế sự hoạt động mạnh của tuyến bã nhờn, vì vậy da luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng, giúp ngăn ngừa mụn. ZinC PCA cũng có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm tự nhiên, hỗ trợ giảm mụn trên da.

Niacinamide: Đây là một cái tên quen thuộc cùng khả năng giúp làm sáng da tự nhiên và làm mờ đi các vết thâm sau mụn, được ưa chuộng nhờ công dụng hỗ trợ se khít lỗ chân lông, kiều dầu, giảm dầu thừa và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Pro vitamin B5: Là một hoạt chất có thể làm dịu nhanh các kích ứng do mụn viêm gây ra và làm căng mịn da, giúp da sáng khỏe đều màu.

Chiết xuất thiên nhiên: Là những thành phần quen thuộc như chiết xuất rau má, trà xanh, lá bàng, cây phỉ, hoa sen, tía tô... an toàn và lành tính với da, hỗ trợ giảm kích ứng, kháng viêm và giảm mụn, phục hồi da sau mụn.

Tổ chức nhiều chuỗi hoạt động học đường về chăm da

Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc da mụn chuẩn y khoa, Trioderma còn là cái tên quen thuộc góp mặt và đồng hành cùng các sự kiện da liễu học đường. Các hoạt động mang đến cơ hội để các bạn trẻ có thể trải nghiệm, test trực tiếp các dòng sản phẩm thuần Việt cho làn da Việt, chia sẻ những kiến thức chăm sóc da đúng cách tại nhà, giải đáp những thắc mắc với từng tình trạng da khác nhau. Qua đó, giúp các bạn thấu hiểu hơn về làn da cũng như tình trạng da của mình, bỏ túi thêm những kiến thức chăm da chất lượng đến từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Đại diện đến từ Trioderma cho biết việc đồng hành và giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức chăm da thú vị ở độ tuổi dậy thì này là rất cần thiết để các bạn xây dựng được thói quen bảo vệ, chăm sóc da đúng cách, ngăn ngừa cũng như giảm mụn an toàn, không để lại nhiều vấn đề.

Mức giá thành phải chăng

Trioderma hướng đến đối tượng tiêu dùng trẻ tuổi với mức giá thành sản phẩm vừa túi tiền. Mức giá hấp dẫn cho phép các bạn học sinh, sinh viên dễ dàng sở hữu được các item chăm da chất lượng, phù hợp với tình trạng da mụn đặc thù lứa tuổi mà vẫn đem lại được hiệu quả và độ an toàn, không gây kích ứng. Đây xứng đáng là thương hiệu dược mỹ phẩm đồng hành cùng hành trình chăm sóc, lấy lại vẻ đẹp tự tin, tỏa sáng và căng tràn năng lượng của độ tuổi teen.

Hiện nay, Trioderma đã có mặt tại các hệ thống nhà thuốc, phòng khám da liễu trên toàn quốc và được các chuyên gia da liễu tin chọn trong các chu trình chăm da dành cho khách hàng. Ngoài ra, các bạn có thể tìm và chọn lựa các sản phẩm Trioderma chính hãng tại các kênh thương mại điện tử chính thức.