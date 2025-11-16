Trioderma - Hành trình thấu hiểu và chăm sóc làn da dầu mụn người Việt

Hiểu đúng về nguyên nhân hình thành mụn

Có nhiều nguyên nhân từ bên trong lẫn các tác nhân từ bên ngoài gây mụn trên da của người Việt Nam nhưng chủ yếu vẫn là do sự tắc nghẽn của lỗ chân lông bởi sự tích tụ của dầu nhờn và tế bào chết cùng sự hoạt động của vi khuẩn P.Acnes gây viêm.

Các yếu tố bên trong cơ thể xuất phát từ việc tăng tiết bã nhờn. Tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, sản xuất nhiều dầu nhờn và là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Sự thay đổi nội tiết tố ở tuổi dậy thì, mang thai hay chu kỳ kinh nguyệt, các rối loạn nội tiết tố có thể kích thích tuyến dầu trên da hoạt động mạnh hơn. Điều này cũng lý giải nguyên nhân vì sao mụn thường xuyên xuất hiện ở các giai đoạn này.

Những tác nhân từ bên ngoài gây mụn có thể kể đến như nhiệt độ nóng ẩm, độ ẩm cao, bụi bẩn, bụi mịn tích tụ lỗ chân lông do ô nhiễm môi trường, làm sạch da không đúng cách, sử dụng nhiều thực phẩm cay nóng, stress căng thẳng kéo dài...

Hiểu được nguyên nhân cơ bản và gốc rễ của sự xuất hiện của mụn trên da, Gel rửa mặt sạch sâu được thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma nghiên cứu và phát triển tập trung các thành phần khoa học có khả năng kiềm dầu và làm thông thoáng lỗ chân lông. Theo đó, niacinamide cùng zinC PCA là 2 thành phần quan trọng góp mặt giúp kiểm soát dầu nhờn, điều tiết dầu trên da đặc biệt là vùng chữ T, nơi thường xuyên rơi vào tình trạng bóng dầu khó chịu.

Ngoài ra, thành phần BHA, AHA có trong Trioderma Acne Deep Cleanser cũng đóng góp phần hỗ trợ giảm mụn ấn tượng nhờ công dụng làm sạch tế bào chết tích tụ, giúp lỗ chân lông luôn thông thoáng, phá bỏ môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Đặc biệt, Gel rửa mặt sạch sâu Trioderma sẽ là bước khởi động cho routine chăm da dầu mụn hoàn hảo nhờ khả năng làm sạch sâu các lỗ chân lông, cuốn trôi đi bụi bẩn tích tụ, đồng thời hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn và duy trì làn da ẩm mịn, sạch khoẻ, sẵn sàng cho các bước chăm sóc chuyên sâu.

Kháng viêm, gom cồi là những ưu tiên hàng đầu khi chăm sóc da mụn

Mụn xuất hiện trên da theo nhiều cách và nhiều biểu hiện khác nhau. Một số loại mụn "âm thầm" gõ cửa làm vùng da sần sùi, khô ráp, một số khác ghé thăm với những dấu hiệu kích ứng khó chịu như sưng tấy, đỏ, đau rát.

Nếu nhân mụn không được gom và đẩy ra ngoài sẽ gây nên tình trạng viêm tái đi tái lại, mất nhiều thời gian để da hồi phục cũng như dễ để lại sẹo rỗ và vết thâm khó cải thiện. Theo đó, phần cồi mụn tức nhân bên trong mụn cần được gom lại và đẩy ra bên ngoài một cách khoa học và chuẩn y khoa, đồng thời cần ức chế hoạt động của các vi khuẩn gây mụn P.Acnes.

Thấu hiểu cách các loại mụn hoạt động trên da cũng như làm sao để giảm mụn hiệu quả, Trioderma Anti Acne Gel có cơ chế gom cồi, hỗ trợ giảm mụn khoa học cùng các thành phần nổi bật. Bộ đôi BHA, AHA giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, tẩy tế bào chết tích tụ gây bít tắc. Khi lớp sừng bên ngoài da được làm sạch, nhân mụn đầu đen, mụn ẩn dễ bị đẩy ra ngoài hơn cũng như giảm sự hình thành của các nốt mụn mới.

Thành phần PAD (Potassium Azeloyl Diglycinate) ấn tượng với sự dịu nhẹ nhưng có khả năng kháng viêm mạnh mẽ. ZinC PCA giảm sưng đỏ, kháng khuẩn, ức chế hoạt động của vi khuẩn P.Acnes và làm khô nhân cồi mụn và dễ dàng chăm sóc chuẩn y khoa. Chấm Trioderma Anti Acne Gel lên các nốt mụn viêm nhẹ, các vùng da mụn ẩn, mụn đầu đen mỗi ngày 2 lần sau khi đã làm sạch sâu da. Không quên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da trước tác hại của tia UV có trong ánh nắng mặt trời, ánh sáng xanh của các thiết bị điện tử.

Da gặp tình trạng mụn cần nhiều hơn bạn nghĩ

Khi da gặp vấn đề về mụn, lớp màng bảo vệ của da lúc này đã suy yếu đi, da sẽ trở nên nhạy cảm hơn trước các tác nhân từ bên ngoài môi trường như bụi bẩn, khói bụi, nhiệt độ ánh sáng ngoài trời hay các loại sản phẩm dưỡng da không phù hợp. Khi da bị kích ứng, tình trạng khó chịu, đau rát cùng mụn sẽ khiến bạn bối rối ít nhiều. Lúc này, việc cần làm là "dập hoả", làm dịu đi các kích ứng cùng các dưỡng chất chuyên biệt như Pro vitamin B5, các loại chiết xuất từ thiên nhiên có khả năng chống oxy hoá, làm dịu kích ứng và lành tính, an toàn với mọi làn da.

Một loại sản phẩm skincare có khả năng làm dịu da, an toàn và lành tính, đồng thời phục hồi da chuyên sâu như Trioderma Actibalance+ Serum sẽ là lựa chọn phù hợp cho làn da. Thoa Serum Trioderma lên toàn bộ vùng da mặt sẽ giúp "hạ hoả" nhanh chóng các kích ứng trên da nhờ các chiết xuất thiên nhiên như Rau Má, Hoa Sen cùng thành phần Pro vitamin B5, mang đến cảm giác dễ chịu. Không chỉ vậy, các thành phần trên còn giúp cải thiện các vùng da bị tổn thương. Đồng thời, thành phần niacinamide đóng vai trò như hoạt chất làm sáng da, làm mờ vết thâm và giúp da lấy lại vẻ đẹp tự tin vốn có.

Ở mỗi bước giảm mụn, làm dịu kích ứng, mờ vết thâm, ngừa mụn trở lại, Trioderma đều đồng hành cùng bạn với các sản phẩm chuyên biệt với thành phần chuẩn khoa học kết hợp cùng chiết xuất thiên nhiên lành tính. Gel rửa mặt Trioderma làm sạch sâu, lấy đi bụi bẩn và dầu nhờn tích tụ, ngừa mụn trở lại; Serum Trioderma làm dịu kích ứng, phục hồi da và làm mờ vết thâm; Gel chấm mụn Trioderma đảm nhận vai trò giảm mụn với công dụng gom cồi. Thấu hiểu làn da Việt, sinh ra để chăm sóc da dầu mụn Việt, Trioderma là thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt hội tụ nhiều điểm sáng cùng hệ sinh thái sản phẩm ấn tượng, mang lại làn da tự tin và tỏa sáng.

