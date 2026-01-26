Trioderma ra mắt dòng mask mới dành riêng cho da dầu mụn cùng công thức đột phá

Bước vào năm 2026, Trioderma tiếp tục khẳng định tinh thần nghiên cứu và phát triển bền bỉ khi chính thức ra mắt dòng mặt nạ chuyên biệt dành riêng cho làn da dầu mụn, tiếp nối thành công của bộ 3 chăm sóc chuyên sâu trước đó.

Dòng mặt nạ mới cho da dầu mụn, thâm Trioderma góp phần làm thay đổi suy nghĩ rằng da dầu mụn cần hạn chế sử dụng mặt nạ, tránh gây nên tình trạng lỗ chân lông bị bít tắc hay da bị kích ứng với các thành phần không phù hợp. Theo đó, Để cải thiện tình trạng da dầu mụn, cần ưu tiên sử dụng các sản phẩm có khả năng phục hồi, điều tiết dầu thừa. Trioderma Blemish Care Essence Mask là dòng mặt nạ giấy, được thiết kế ôm khít vào làn da, mang đến cảm giác thoải mái, dịu mát và hỗ trợ các dưỡng chất có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da.



Dưỡng chất được chiết xuất ở dạng cô đặc và được nghiên cứu dành riêng để cải thiện các vấn đề da dầu, mụn đang gặp phải, Trioderma Blemish Care Essence Mask giúp làm dịu da nhanh chóng và hỗ trợ phục hồi cho làn da đang gặp vấn đề về mụn. Sự kết hợp đa tầng hoạt chất ấn tượng giữa chiết xuất thiên nhiên và hoạt chất chuyên sâu, sản phẩm giúp kiểm soát dầu thừa, làm mờ các vết thâm sau mụn.

Chiết xuất tràm trà: Thành phần thiên nhiên dịu nhẹ, lành tính giúp làm dịu các nốt sưng viêm đỏ khó chịu, hỗ trợ kháng khuẩn, chống viêm. Đây cũng là thành phần có khả năng phục hồi da ấn tượng, tái tạo các tế bào da mới, giảm thâm sau mụn.

Chiết xuất khổ qua: Một thành phần nổi bật với công dụng giúp xoa dịu các kích ứng da do mụn gây nên như đau, khó chịu, nóng rát,.. Chiết xuất khổ qua giúp làm sáng và giảm mờ vết thâm cũng như cấp ẩm đủ cho da ẩm mịn và đàn hồi tốt.

Chiết xuất rau má: Một trong những thành phần thiên nhiên "vàng" quen thuộc trong chăm sóc, phục hồi da dầu mụn, giúp làm dịu sưng viêm, giảm các cảm giác nóng rát, kích ứng.

PAD (potassium azeloyl diglycinate): Là một dẫn xuất có khả năng tan trong nước của azelaic acid nhưng dịu nhẹ hơn, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm. PAD được nghiên cứu và phát triển trong Blemish Care Essence Mask như một hoạt chất có khả năng giúp kiểm soát dầu thừa, giảm mụn.

Pro vitamin B5 (pathenol): Hoạt chất đa năng và an toàn trong chăm sóc da, đặc biệt phù hợp với da mụn, da nhạy cảm và da đang phục hồi. Loại "vitamin kỳ diệu" này thẩm thấu nhanh vào từng tầng da, xoa dịu nhanh các dấu hiệu kích ứng, châm chích cũng như hỗ trợ làm dịu các tổn thương da, cấp ẩm và khôi phục hàng rào tự nhiên của da.

Niaciamide & zinC PCA: Bộ đôi hoạt chất quen thuộc, hiệu quả trong chăm sóc da dầu mụn. Không chỉ hỗ trợ cân bằng lượng dầu thừa trên da, sự kết hợp này còn giúp kháng viêm, làm dịu các nốt mụn sưng đỏ và góp phần kiểm soát tình trạng mụn tái phát.

Blemish Care Essence Mask là sản phẩm dành cho làn da dầu, mụn, da hỗn hợp thiên dầu; làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng và tổn thương do mụn viêm; da gặp tình trạng thâm sau mụn, khô ráp, xỉn màu và thiếu sức sống. Trước đó, Trioderma đã ra mắt 2 dòng mask cùng công thức đa tầng hoạt chất ấn tượng chuyên cấp ẩm chuyên sâu và giúp ngừa mụn.

Với việc ra mắt dòng Mask chuyên dành cho cải thiện da dầu, mụn, Trioderma đang viết tiếp lộ trình phát triển đa dạng nhiều các sản phẩm cho làn da dầu mụn Việt. Kết hợp sử dụng Blemish Care Essence Mask cùng routine 3 sản phẩm Gel rửa mặt, Gel chấm mụn và Serum giúp giảm mụn, mờ thâm Trioderma để phát huy tối đa hiệu quả khi chăm sóc da mụn. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng dòng Mask cho da dầu mụn mới từ Trioderma như một bước chăm sóc chuyên sâu trong routine của mình. Các bước kết hợp cụ thể:

Bước 1: Làm sạch sâu, thông thoáng lỗ chân lông cùng Gel rửa mặt Trioderma

Bước 2: Đắp Mask trực tiếp lên da mặt, có thể tận dụng các dưỡng chất để thoa lên phần da cổ, tay. Có thể rửa mặt lại với nước hoặc không

Bước 3: Sau khi đắp Mask, da đã đủ ẩm và mềm mịn, Thoa đều serum Trioderma lên vùng da mặt giúp tăng hiệu quả phục hồi, sáng da.

Bước 4: Dùng Trioderma Anti Acne Gel chấm lên các nốt mụn hoặc vùng da mụn

Hiện tại, Trioderma Blemish Care Essence Mask cùng các sản phẩm khác đến từ Trioderma đang được phân phối tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bạn cũng có thể tìm mua các sản phẩm chính hãng tại các kênh thương mại chính thức.