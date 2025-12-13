Trioderma ra mắt dòng mặt nạ dưỡng da với công thức ấn tượng, đa tầng hoạt chất

Ra mắt 2 sản phẩm mặt nạ mới với bảng thành phần ấn tượng

Đánh dấu cho sự trở lại lần này, Trioderma ra mắt dòng sản phẩm mới - Trioderma Essence Mask với 2 sản phẩm Trioderma Brightening Essence Mask và Calming & Hydrating Essence Mask. Dòng mặt nạ giấy đến từ Trioderma gây chú ý khi trở thành sản phẩm chăm sóc da cho các tình trạng da như khô, thiếu ẩm, da xỉn màu kèm sắc; da đang gặp các dấu hiệu lão hoá.

Thương hiệu dược mỹ phẩm dành cho người Việt cho biết Trioderma Essence Mask đánh dấu cho sự mở rộng lĩnh vực hoạt động bên cạnh hệ sinh thái sản phẩm dành cho da dầu mụn đang nhận được sự tin chọn từ người tiêu dùng. Đây là sản phẩm được nghiên cứu và có sự cải tiến về thành phần khoa học, bắt kịp các xu hướng chăm sóc da mới nhất.

Trioderma Brightening Essence Mask - Sáng khoẻ, phục hồi chuẩn y khoa

Là sản phẩm dược mỹ phẩm được nghiên cứu và phát triển tập trung vào khả năng dưỡng sáng da, hỗ trợ làm mờ vết thâm sau mụn, đồng thời cấp ẩm sâu và làm mịn da. Trioderma Brightening Essence Mask dành cho da đang gặp tình trạng xỉn màu, xuất hiện vết thâm, nám; da khô, da nhạy cảm, da mụn đang cần được chăm sóc, phục hồi và làm mờ vết thâm sau mụn; da gặp tình trạng lão hoá, tiếp xúc với ô nhiễm môi trường, khói bụi. Sự kết hợp của đa tầng hoạt chất ở dạng cô đặc cho phép mặt nạ Trioderma tối giản các bước "cấp ẩm - dưỡng sáng" nhưng vẫn phát huy tối đa hiệu quả.

Dưỡng sáng da: Sở hữu công thức 3-glyceryl ascorbate (dạng vitamin C ổn định), niacinamide và tranexamic acid complex. Trioderma Brightening Essence Mask có khả năng giúp làm đều màu da, nuôi dưỡng da trắng sáng tự nhiên.

Cấp ẩm sâu: Thành phần glycerin được xem như một "thỏi nam châm" hút ẩm với khả năng hút nước vào biểu bì, cung cấp độ ẩm giúp da luôn mềm mịn; panthenol (vitamin B5) giúp làm dịu da, giảm kích ứng và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da

Chống lão hoá: Các peptide có trong mặt nạ dưỡng sáng Trioderma gồm acetyl tetrapeptide-5, palmitoyl pentapeptide-4… phát huy rõ vai trò kích thích quá trình sản sinh collagen và elastin hỗ trợ làm mờ các nếp nhăn từ đó giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hoá

Làm mịn và làm dịu da: Cấu trúc da được cải thiện rõ, đàn hồi và mướt mịn hơn nhờ 6 loại peptide và polypeptide gồm saccharomyces polypeptides, glycine max (soybean) polypeptide, acetyl tetrapeptide-5, palmitoyl pentapeptide-4, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tripeptide-5.

Calming & Hydrating Essence Mask - Sản phẩm cho da thiếu nước và lão hóa sớm

Điểm khác biệt rõ nét của dòng mặt nạ phục hồi, cấp ẩm sâu Trioderma chính là sự kết hợp ấn tượng giữa 8 loại HA (hyaluronic acid) và 6 loại peptide, cho phép hiệu quả dưỡng ẩm và chống lão hoá được tối ưu. Nhờ vậy, Calming & Hydrating Essence Mask là sản phẩm phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da khô, da nhạy cảm, da xuất hiện các dấu hiệu lão hoá sớm như nếp nhăn, da kém đàn hồi, thiếu săn chắc.

Dưỡng ẩm sâu: Cung cấp độ ẩm, giúp da mềm mại, mịn màng nhờ 8 dạng hyaluronic acid - chất cấp ẩm đỉnh cao với khả năng giữ nước tốt, giảm tình trạng da khô căng sau khi rửa mặt hoặc thời tiết hanh khô.

Đẩy lùi các dấu hiệu lão hoá: 6 loại peptide có trong Calming & Hydrating Essence Mask giúp tăng cường quá trình sản xuất collagen, elastin giúp làm giảm các dấu hiệu lão hoá xuất hiện trên da như nếp nhăn, da thô ráp, kém sức sống.

Làm dịu, phục hồi da: Chiết xuất rau má, panthenol (vitamin B5) giảm kích ứng, phục hồi các vùng da bị tổn thương, nhạy cảm do kích ứng

Dưỡng sáng, tăng đàn hồi: niacinamide cùng tranexamic acid giúp là đều màu da, giảm các vết thâm, nám do tăng sắc tố da, mụn; đồng thời các polypeptide và peptide cũng giúp làm củng cố cấu trúc da, săn chắc và đàn hồi, căng mọng.

Nghiên cứu dành cho làn da người Việt

Không chỉ dừng lại ở thương hiệu dược mỹ phẩm dành cho làn da dầu, mụn Việt, Trioderma đặt mục tiêu trở thành sản phẩm chăm sóc da chuẩn y khoa cho nhiều vấn đề da khác nhau. Theo đó, Essence Mask được đội ngũ nghiên cứu giải quyết các vấn đề về da mà người Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn thường xuyên gặp phải. Môi trường khói bụi, ô nhiễm cùng bụi mịn PM2.5 từ khói thải phương tiện giao thông, hoạt động công nghiệp sản xuất khiến da bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm, các nghiên cứu chỉ ra có đến 70% phụ nữ trẻ gặp vấn đề da thiếu nước, da khô ráp, kém sức sống.

Ngoài ra, tia UV có trong ánh nắng mặt trời khiến da dễ bị tổn thương, đứt gãy các sợi collagen, elastin; kích thích melanin hoạt động quá mức dẫn đến tăng sắc tố da. Bụi mịn có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, khiến da xỉn màu, phá vỡ các sợi collagen liên kết da, đẩy nhanh quá trình lão hoá cũng như hình thành các nếp nhăn, nám, tàn nhang.

Bắt kịp xu hướng chăm sóc da tối giản lên ngôi

Thị trường làm đẹp đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong nhu cầu chăm sóc da của người tiêu dùng. Thay vì sử dụng quá nhiều sản phẩm từ tinh chất, nước dưỡng đến serum, kem đặc trị... khiến da dễ rơi vào tình trạng bí bách, xu hướng chuyển dịch sang sử dụng ít sản phẩm hơn, tối giản quy trình chăm da mà vẫn phát huy tối đa hiệu quả.

Dòng sản phẩm mặt nạ Trioderma mới nhanh chóng bắt kịp xu hướng skincare tối giản với đa tầng hoạt chất cô đặc trong bảng thành phần có khả năng cân trọn nhiều bước giúp dưỡng da như cấp ẩm sâu; dưỡng sáng da; chống lão hoá...

Trioderma Essence Mask với công nghệ đa tầng hoạt chất cùng hiệu quả ấn tượng, mức giá thành cạnh tranh đang mang đến kỳ vọng sẽ là làn gió mới cho ngành làm đẹp giai đoạn cuối năm. Hiện Trioderma Essence Mask đang được phân phối tại các kênh thương mại điện tử chính thức của Trioderma