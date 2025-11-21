Trioderma tại Hội nghị ‘Hành trình 15 năm: Đặt nền tảng - Dựng tương lai’

Đây được xem là một trong những sự kiện tiêu biểu đánh dấu hành trình 15 năm phát triển mạnh mẽ của Bộ môn Tạo hình - Thẩm mỹ với sự quy tụ đông đảo chuyên gia đầu ngành, giáo sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu và đại diện các bệnh viện lớn trên cả nước. Trong đó, có sự góp mặt của thương hiệu dược mỹ phẩm Triodema và qua đó ngày càng khẳng định được chất lượng sản phẩm Việt.

Khu vực triển lãm - tâm điểm của những đổi mới công nghệ

Không chỉ là nơi tổng kết chặng đường dài đã qua, hội nghị còn là diễn đàn để ngành thẩm mỹ - da liễu trao đổi tri thức, cập nhật xu hướng mới và nhìn nhận những thách thức trong thời đại hiện nay. Nhiều bác sĩ đã trình bày các báo cáo khoa học chuyên sâu, xoay quanh những chủ đề được quan tâm hàng đầu như tạo hình hiện đại, chiến lược giảm biến chứng, tối ưu quy trình hậu phẫu hay ứng dụng các công nghệ mới trong phục hồi mô.

Song hành với các tọa đàm chuyên môn, khu vực triển lãm nằm ngay sảnh lớn của hội nghị cũng trở thành điểm thu hút đông đảo khách mời. Đây là nơi trưng bày những sản phẩm và công nghệ mới nhất đang hiện diện tại thị trường thẩm mỹ Việt Nam. Từ các thiết bị công nghệ y khoa hiện đại cho đến các giải pháp chăm sóc da hậu điều trị, mỗi gian trưng bày đều phản ánh một lát cắt rõ nét của sự đổi mới trong ngành.

Gian hàng trưng bày của Trioderma là một trong số những cái tên gây được sự chú ý dù là thương hiệu dược mỹ phẩm Việt vừa ra mắt trong năm 2025. Dù là cái tên mới, Trioderma nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn nhờ phong cách trưng bày chỉn chu, thông điệp rõ ràng và hệ sinh thái sản phẩm được xây dựng theo chuẩn khoa học. Khách mời liên tục ghé thăm gian hàng để tìm hiểu về triết lý chăm sóc da mụn chuẩn y khoa mà thương hiệu theo đuổi: tối giản quy trình nhưng tối ưu hiệu quả, phù hợp với khí hậu nóng ẩm và cơ địa da dầu mụn của người Việt.





Trioderma: Dược mỹ phẩm thuần Việt dành riêng cho da dầu mụn người Việt

Trioderma được nghiên cứu và phát triển dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về cấu trúc da, thói quen chăm sóc và những vấn đề thường gặp của làn da Việt Nam - đặc biệt là tình trạng da dầu mụn và thâm sau mụn. Các sản phẩm đều sở hữu công thức tinh gọn, hạn chế thành phần dễ gây kích ứng nhưng vẫn tối ưu khả năng giúp làm sạch, giảm mụn, hỗ trợ phục hồi và làm sáng da.

Chỉ trong thời gian ngắn, sản phẩm Trioderma đã được đưa vào sử dụng tại nhiều phòng khám da liễu uy tín để hỗ trợ điều trị mụn, giảm thâm và phục hồi da sau mụn. Tại hội nghị, các chuyên gia có cơ hội trực tiếp trải nghiệm chất gel, kết cấu serum, khả năng thẩm thấu và mùi hương dịu nhẹ, từ đó đánh giá cao cách thương hiệu ưu tiên sự an toàn và cảm giác thoải mái cho người dùng.

Bộ ba sản phẩm Trioderma gây chú ý tại Hội nghị khoa học "Hành trình 15 năm: Đặt nền tảng - Dựng tương lai"

Trong số các sản phẩm được giới thiệu tại hội nghị, ba sản phẩm dành riêng cho da dầu mụn của Trioderma nhận được sự quan tâm đặc biệt. Sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser gây ấn tượng bởi khả năng làm sạch dịu nhẹ, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa mà không gây khô căng da. Độ pH phù hợp giúp duy trì hàng rào bảo vệ da, hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn gây mụn và giảm nguy cơ kích ứng. Nhiều chuyên gia nhận định loại sữa rửa mặt này phù hợp dùng trong các phác đồ điều trị mụn tại phòng khám.

Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel lại nổi bật nhờ khả năng có thể làm dịu nhanh nốt mụn viêm, giảm sưng đỏ và hỗ trợ hạn chế hình thành thâm sau mụn - vấn đề rất phổ biến ở người Việt. Kết cấu gel mỏng nhẹ, thấm nhanh giúp sản phẩm dễ sử dụng cả ngày và đêm mà không để lại vệt trắng hay bong tróc da.

Trong khi đó, Serum giảm mụn, mờ thâm Trioderma ActiBalance+ Serum được xem là "ngôi sao" của bộ ba nhờ khả năng tác động đa tầng làm dịu da, giảm mụn, hỗ trợ mờ thâm. Đây là sản phẩm được nhiều chuyên gia dành thời gian trao đổi kỹ với đội ngũ Trioderma, bởi serum đáp ứng tốt nhu cầu phục hồi da trong quá trình điều trị mụn chuyên sâu.

Sự quan tâm từ giới chuyên môn là bước tiến quan trọng của thương hiệu Việt

Trong suốt hội nghị, gian hàng Trioderma luôn đông đúc khách tham quan, từ chuyên gia da liễu, chuyên gia thẩm mỹ cho đến các đại diện phòng khám. Nhiều câu chuyện chuyên môn xoay quanh cơ chế hình thành mụn, cách ngăn ngừa thâm và sẹo rỗ, hay chiến lược tối ưu liệu trình chăm sóc da đã được chia sẻ ngay tại khu vực giới thiệu sản phẩm. Đội ngũ Trioderma cũng dành thời gian tư vấn từng trường hợp cụ thể, giải thích về cách sản phẩm hoạt động và mức độ phù hợp trong các phác đồ điều trị khác nhau.

Việc một thương hiệu Việt nhận được sự quan tâm đông đảo từ các chuyên gia đầu ngành tại một sự kiện khoa học uy tín không chỉ là tín hiệu tích cực cho Trioderma, mà còn là minh chứng cho tiềm năng lớn của ngành dược mỹ phẩm Việt Nam. Khi sản phẩm được đầu tư nghiêm túc về nghiên cứu, ưu tiên tính an toàn và mang lại hiệu quả thực tế, người dùng và cộng đồng chuyên môn sẵn sàng đón nhận.

Sự xuất hiện nổi bật của Trioderma tại Hội nghị "Hành trình 15 năm: Đặt nền tảng - Dựng tương lai" không chỉ giúp thương hiệu tiếp cận gần hơn với giới chuyên môn mà còn góp phần khẳng định rằng các thương hiệu Việt hoàn toàn có thể tạo nên sản phẩm chất lượng cao, mang giá trị khoa học và phù hợp với nhu cầu thực tế của người Việt.