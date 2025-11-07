Trioderma - Thương hiệu dược mỹ phẩm được chuyên gia da liễu khuyên dùng

Ra đời dành cho làn da dầu mụn Việt

Trên thị trường làm đẹp có không ít các dòng skincare chuyên dành cải thiện mụn nhưng sản phẩm có thể giải quyết gốc rễ vấn đề gây mụn ở làn da Việt vẫn còn hạn chế. Làn da người Việt thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm, khí hậu nóng ẩm làm da tăng tiết bã nhờn và tiết dầu nhiều hơn. Đây chính là những nguyên nhân khiến lỗ chân lông bí tắc, là môi trường thuận lợi để vi khuẩn gây mụn P.Acnes phát triển. Bên cạnh đó ở lứa tuổi Teen, tuổi dậy thì, sự thay đổi hormone kích thích tuyến bã nhờn tiết dầu nhiều hơn, gây nên tình trạng mụn khó kiểm soát.

Với mục tiêu tạo ra dòng dược mỹ phẩm chuyên dành cho làn da người Việt cũng như thấu hiểu được nguyên nhân gốc rễ của việc hình thành mụn, Trioderma cùng đội ngũ đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều thành phần khoa học, thiên nhiên lành tính có khả năng hỗ trợ giảm mụn, mờ thâm, ngăn mụn tái phát. Hiện tại Trioderma đang dần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm chuyên chăm sóc da dầu mụn gồm gel rửa mặt; serum hỗ trợ giảm mụn, mờ thâm; gel chấm mụn Trioderma. Mỗi sản phẩm đảm nhận một vai trò riêng trong chu trình chăm sóc da mụn khoa học.



Gel rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu nhờn tích tụ trong các lỗ chân lông, duy trì làn da sạch khoẻ. Serum hỗ trợ giảm mụn, mờ thâm Trioderma làm dịu các kích ứng do mụn viêm, hỗ trợ cân bằng dầu, giảm mụn và làm mờ các vết thâm do mụn để lại. Gel chấm mụn Trioderma có khả năng giúp kháng viêm, gom cồi và giảm mụn; giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và ngừa mụn trở lại từ gốc.

Bảng thành phần khoa học, chăm sóc da mụn

Dù là cái tên mới xuất hiện từ đầu năm nay nhưng Trioderma nhanh chóng tạo được tiếng vang, ghi điểm nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến cùng các thành phần khoa học mang đến hiệu quả hỗ trợ giảm mụn, mờ thâm, ngăn mụn trở lại.

PAD: hay còn được gọi với tên đầy đủ là potassium azeloyl diglycinate, là một dẫn xuất của azelaic acid nhưng ở phiên bản nâng cấp hơn, cải tiến trở nên dịu nhẹ và có khả năng thẩm thấu tốt hơn, phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm. Hoạt chất này có khả năng làm dịu các nốt sưng mụn bằng cách ức chế hoạt động của vi khuẩn P.Acnes. Đồng thời hỗ trợ điều tiết dầu nhờn và làm sáng da.

ZinC PCA: Một dẫn xuất của kẽm có khả năng ức chế hoạt động của tuyến bã nhờn, giảm đáng kể lượng dầu thừa trên da, là nguyên nhân chính gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Ngoài ra, zinC PCA có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên, làm dịu nhanh các nốt mụn, giảm mụn hiệu quả.

Niacinamide: Hoạt chất quen thuộc trong làng Skincare với khả năng làm sáng da và làm mờ vết thâm sau mụn. Không chỉ vậy, Niacinamide còn giúp điều tiết lượng dầu nhờn trên da, làm se khít lỗ chân lông, cải thiện kết cấu da và duy trì màng ẩm bảo vệ tự nhiên của da.

BHA/ AHA: Bộ đôi hoạt chất tẩy tế bào chết có trong các sản phẩm Trioderma đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch các tế bào chết tích tụ trong các lỗ chân lông, từ đó giảm sự hình thành và loại bỏ mụn đầu đen, mụn đầu trắng. Đồng thời giúp ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Vitamin B5: Hoạt động như một hoạt chất làm dịu và phục hồi các tế bào da tổn thương do mụn, dưỡng da sáng khỏe đều màu, làm căng mịn da và hỗ trợ phục hồi lớp biểu bì da, khôi phục hàng rào bảo vệ da tự nhiên.

Chiết xuất thiên nhiên như Rau Má, Lá Bàng, Trà Xanh: Vốn là các chiết xuất từ các thành phần tự nhiên nhiên lành tính, giúp làm dịu các kích ứng do sưng viêm, chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại đến từ môi trường.

Chuyên gia da liễu tin chọn

Với công dụng hiệu quả, an toàn cho da mụn cùng thành phần khoa học, lành tính, các sản phẩm Trioderma đang được các chuyên gia da liễu đánh giá cao và tin chọn trong các chu trình chăm da gợi ý của mình.

Theo chuyên gia da liễu, Trioderma là lựa chọn phù hợp để giúp cải thiện mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn trứng cá mụn viêm ở mức độ nhẹ - trung bình. Ba sản phẩm Gel rửa mặt, gel chấm mụn, serum phục hồi đáp ứng được 3 bước chăm da tương ứng gồm làm sạch, điều trị và phục hồi, mờ thâm.

Chuyên gia da liễu cho rằng Trioderma xứng đáng được quan tâm và sử dụng bởi giá thành hợp túi tiền kết hợp cùng việc sử dụng các hoạt chất tiên tiến trong điều trị mụn. Chuyên gia da liễu nhấn mạnh hàng Việt Nam với chất lượng tốt xứng đáng được ủng hộ và phổ biến rộng rãi hơn.

Chia sẻ về thương hiệu Trioderma chuyên gia cho biết với một dòng sản phẩm nội địa chứa nhiều thành phần đáp ứng được mong muốn sử dụng cho da mụn, dầu của chuyên gia da liễu thì đây là một thương hiệu tiềm năng phát triển trong thị trường chăm sóc da, làm đẹp cạnh tranh hiện nay.

Riêng với Trioderma ActiBalance+ Serum, chuyên gia da liễu đánh giá cao khi người dùng có thể tiếp tục sử dụng sau khi tình trạng mụn đã ổn định, vừa giúp kiềm dầu và ngăn ngừa mụn, vừa nuôi dưỡng da trắng sáng và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Hiện nay, các sản phẩm đến từ dược mỹ phẩm Trioderma đang được phân phối tại các phòng khám da liễu và được tin chọn sử dụng trong các chu trình chăm sóc da mụn chuyên sâu.