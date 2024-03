Trò chơi bom tấn Elden Ring đã bán được bao nhiêu bản?

Theo Gadget360, FromSoftware vừa xác nhận tựa game nhập vai hành động giả tưởng Elden Ring đã bán được hơn 23 triệu bản kể từ khi phát hành vào năm 2022, trở thành tựa game bán chạy nhất của hãng tính đến thời điểm hiện tại.

Con số này được tiết lộ ngay sau khi đoạn trailer về gameplay và ngày phát hành của bản mở rộng đầu tiên 'Shadow of the Erdtree' được công bố. Cách đây đúng một năm, Bandai Namco từng thông báo rằng Elden Ring đã bán được 20 triệu bản trên toàn thế giới.

Elden Ring đã bán được 23 triệu bản kể từ khi phát hành FROMSOFTWARE

Theo Bandai Namco, doanh số bán hàng của Elden Ring gồm cả phiên bản vật lý và bản kỹ thuật số trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả PC thông qua nền tảng Steam. Tựa game nhập vai này đã dễ dàng vượt qua Dark Souls 3 (phát hành năm 2016) trở thành game bán chạy nhất của FromSoftware. Thực tế, Elden Ring đang tiến gần hơn đến tổng doanh số bán hàng của toàn bộ series Dark Souls, vốn đã xuất xưởng hơn 27 triệu bản.

Con số bán ra 23 triệu bản này dự kiến sẽ tăng trong năm nay với sự ra mắt của Elden Ring: Shadow of the Erdtree, bản mở rộng cốt truyện chính thức đầu tiên cho trò chơi gốc, sắp phát hành vào ngày 21.6 sắp tới. Đoạn trailer dài 3 phút về bản mở rộng giới thiệu một bối cảnh mới, kẻ thù và trùm mới, đồng thời cung cấp nhiều gợi ý cho người hâm mộ khám phá.

Elden Ring ra mắt vào ngày 25.2.2022 trên PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X và sau đó đã giành được giải Trò chơi của năm (Game of The Year) tại sự kiện The Game Awards 2022.