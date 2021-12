'Trò chơi con mực' vào top phim truyền hình quốc tế hay nhất 2021

Tạp chí Variety vừa công bố danh sách 13 phim truyền hình quốc tế hay nhất năm 2021, trong đó, phim Trò chơi con mực của đạo diễn Hàn Quốc Hwang Dong Hyuk đứng đầu danh sách. Tờ này cho biết, trong danh sách có một vài tác phẩm nói tiếng Anh. Cũng tờ này nhận xét, phim Trò chơi con mực có một điểm nhìn "không nhượng bộ", bạo lực trong nghệ thuật kể chuyện.

Phim do Hwang Dong Hyuk viết kịch bản và chỉ đạo, có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Wi Ha Joon, O Yeong Su... kể về hành trình giành lấy 45,6 tỉ won của 456 người tham gia bằng cách chơi những trò chơi theo từng vòng. Kết quả, nếu họ thắng thì đi tiếp, nếu thua thì nhận lấy cái chết. Phim được chấm 94% trên Rotten Tomatoes, nhận nhiều sự khen ngợi của khán giả phương Tây. Trò chơi con mực từ khi phát sóng trên nền tảng trực tuyến Netflix từ tháng 9 năm nay đã trở thành hiện tượng trên toàn cầu.

Một tác phẩm khác đến từ xứ kim chi cũng góp mặt trong danh sách là phim Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu cha-cha-cha làng biển) của đạo diễn Yu Je Won. Phim xoay quanh chuyện tình của anh chàng Hong Du Sik (Kim Seon Ho đóng) và cô nàng Yoon Hye Jin (Shin Min Ah). Variety nhận xét Điệu cha-cha-cha làng biển là một trong những series Hàn đáng xem nhất năm nay.





Bên cạnh phim Trò chơi con mực và Điệu cha-cha-cha làng biển của Hàn Quốc, bộ phim Fragrance of the First Flower của Đài Loan do nhà làm phim Angel Teng viết kịch bản và chỉ đạo cũng được gọi tên. Phim kể về 2 người phụ nữ yêu nhau đối diện với những định kiến và nỗi sợ. Đây là tác phẩm tập trung điểm nhìn về cộng đồng LGBTQ+. Phim xếp vị trí thứ 13 trong danh sách. Bên cạnh các phim này, các tác phẩm khác mà Variety nhắc đến bao gồm phim Anna của Ý, Amongst Men của Argentina, Countrymen của Na Uy, Tabbar của Ấn Độ...