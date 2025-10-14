Trò chuyện với CEO khu nghỉ dưỡng cho giới siêu giàu

Phong cách trẻ trung, cởi mở nhưng ấn tượng lớn nhất về anh Bình có lẽ là sự chân thành. Càng bất ngờ hơn khi CEO của khu resort siêu sang bậc nhất Việt Nam lại xuất thân từ dân tài chính.

Doanh nhân Lê Thanh Bình: Từ chuyên gia tài chính quốc tế đến vị trí CEO tập đoàn khách sạn cao cấp Ảnh profile của ông Bình

Đảo thuê trọn cho giới siêu giàu

Nếu trước kia, việc thuê trọn hòn đảo nghỉ dưỡng chỉ có ở nước ngoài thì giờ đây, giới siêu giàu trong nước và thế giới cũng có thể trải nghiệm mô hình này ngay tại Việt Nam. Đó chính là Vias Resort Vân Phong Peninsula nằm ở vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Khu nghỉ dưỡng được thiết kế để phục vụ giới tinh hoa, siêu giàu cần sự riêng tư tuyệt đối.

VIAS Resort Vân Phong Peninsula là khu nghỉ dưỡng tư nhân siêu sang lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam Ảnh toàn cảnh khu nghỉ dưỡng

Đúng như giới thiệu của anh Bình, có cơ hội trải nghiệm ở đây chúng tôi thực sự bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, tinh tế, dịch vụ tuyệt vời và đặc biệt là không gian vừa phóng khoáng vừa biệt lập. Từ sân bay Cam Ranh hoặc Tuy Hòa, khách sẽ di chuyển bằng ô tô và ca nô riêng khoảng 2 giờ đồng hồ đến bán đảo. Toàn bộ hành trình mang đến cảm giác 'ẩn mình' tuyệt đối, tách biệt khỏi thế giới ồn ào và tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ, với biển xanh, cát trắng, rừng già ôm trọn eo biển. Đặc biệt, các phòng ngủ rộng lớn, nội thất sang trọng, ban công nhìn thẳng ra đại dương, khu bếp riêng và không gian sinh hoạt tiện nghi được chăm chút đến từng chi tiết chinh phục những khách hàng khó tính nhất.

Ẩm thực ở đây thực sự là một điểm cộng tuyệt vời. Hải sản tươi sống từ ngư dân địa phương được chế biến thành những bữa tiệc ngập tràn hơi thở biển cả. Nó khiến cho người ta vừa có cảm giác khoáng đạt của đại dương, vừa tuyệt đối riêng tư, độc bản.

Khu nghỉ dưỡng biệt lập này có giá thuê dao động từ 260 đến 650 triệu đồng/đêm Ảnh phòng ốc hoặc nội thất/sảnh…

CEO Lê Thanh Bình chia sẻ, định vị ở phân khúc hạng sang, VIAS phát triển khách sạn có thiết kế độc đáo, trải nghiệm tinh tế, vừa gắn với bản sắc địa phương vừa đạt chuẩn quốc tế. Song song đó, VIAS mở rộng hợp tác với các đối tác du lịch cao cấp từ Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, đưa Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của giới siêu giàu nước ngoài. VIAS chú trọng đào tạo nguồn nhân lực địa phương nhằm để mỗi trải nghiệm đều cá nhân hóa nhưng vẫn giàu tính nhân văn.

'Tôi tin rằng Việt Nam có thể trở thành thiên đường mới của du lịch hạng sang châu Á, nơi du khách không chỉ tìm thấy sự sang trọng mà còn trải nghiệm được bản sắc văn hóa và sự hiếu khách tinh tế của người Việt', anh Bình khẳng định.

Khi dân tài chính làm du lịch

Tiếp xúc với anh Bình, có lẽ ít ai ngờ, CEO của một resort siêu sang tại Việt Nam lại xuất thân là dân tài chính. Anh Bình kể, sau khi tốt nghiệp Trường Kinh tế Quốc dân, anh tiếp tục dành 5 năm du học tại Đại học New South Wales (Úc), lấy bằng thạc sĩ tài chính. Trong thời gian này, anh vừa học vừa làm tại Starbucks, tích lũy kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và chuẩn mực toàn cầu. Trở về Việt Nam, anh Bình nhanh chóng khẳng định bản lĩnh ở những vị trí then chốt tại nhiều công ty lớn như Lazada Việt Nam, Be Group và CAKE by VPBank, PwC Việt Nam, VUS… Hơn 20 năm trong ngành tài chính, anh trở thành chuyên gia tư vấn chiến lược, tham gia nhiều dự án tái cấu trúc, hoạch định phát triển và mua bán, sáp nhập cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, bán lẻ… và ở thời điểm hiện tại là CEO của một khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất Việt Nam.

Ông Lê Thanh Bình - Doanh nhân thế hệ mới: bản lĩnh, chiến lược! Ảnh profile của ông Bình

Với nhiều người, quyết định chuyển từ tài chính sang ngành dịch vụ chẳng có gì liên quan đến nhau. Nhưng với anh Lê Thanh Bình thì ngược lại. 'Điểm chung của mọi ngành tôi từng trải qua đều là trải nghiệm khách hàng. Hospitality là sự giao thoa giữa nghệ thuật phục vụ và khoa học quản trị. Tôi muốn ứng dụng nền tảng tài chính và chiến lược vào một lĩnh vực giàu cảm hứng, nhân văn, đồng thời trực tiếp góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch quốc gia', anh giải thích.

Đảm nhận vị trí Tổng giám đốc VIAS Hospitality, anh nhanh chóng ghi dấu ấn. Chỉ sau 6 tháng tái cấu trúc, khách sạn 5 sao VIAS Vũng Tàu đã vươn lên dẫn đầu thị trường, lập kỷ lục doanh thu, lợi nhuận mùa hè và giành nhiều giải thưởng uy tín. Bí quyết thành công theo anh Bình, cũng nhờ một phần không nhỏ từ kinh nghiệm tài chính. Thứ nhất là tái cơ cấu tài chính để kiểm soát dòng tiền và tối ưu chi phí. Thứ hai là chuẩn hóa vận hành theo chuẩn quốc tế nhưng điều chỉnh phù hợp với thị trường Việt Nam. Và cuối cùng là tái định vị thương hiệu, biến mỗi kỳ nghỉ tại VIAS thành một hành trình cảm xúc.

'Tài chính chưa bao giờ tách rời công việc của tôi', anh Bình nói. Được biết, hiện anh theo đuổi chương trình TS Quản trị Kinh doanh tại Thụy Sĩ, từng tham gia đào tạo tại École Hôtelière de Lausanne, đây ngôi trường số một thế giới về hospitality. 'Những nền tảng học thuật và thực tiễn này không chỉ giúp tôi điều hành doanh nghiệp mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho du lịch, khách sạn cao cấp tại Việt Nam', anh chia sẻ.

Toàn cảnh vịnh Vân Phong - nơi có VIAS Resort Vân Phong Peninsula tuyệt đẹp!

Anh Lê Thanh Bình: Việt Nam có đủ lợi thế để trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch hạng sang châu Á. Thiên nhiên đa dạng, bờ biển dài, văn hóa độc đáo và con người hiếu khách là những yếu tố nền tảng. Sự khác biệt là tính nguyên bản, những điểm đến còn mới mẻ, chưa bị thương mại hóa quá mức, mang đến trải nghiệm bản địa khó trộn lẫn. Nếu biết khai thác, kết hợp hạ tầng đẳng cấp và dịch vụ chuyên nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với Thái Lan, Singapore hay Indonesia.