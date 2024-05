Trở lại Champions League sau 42 năm, Aston Villa nhận tình yêu đặc biệt từ Tom Hanks

"Bạn có thể nghĩ lễ trao giải Oscar là sự kiện được chờ đợi nhất trong năm đối với Tom Hanks, nhưng thực ra chuyến đi tới Anh để xem CLB Aston Villa yêu quý thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh mới thực sự khiến ông ấy phấn khích", tờ AS (Tây Ban Nha) viết.

Ông Tom Hanks tại sân Villa Park của CLB Aston Villa hôm 14.5 CLB Aston Villa

"Tom Hanks, người từng 2 lần đoạt giải Oscar cho các vai diễn xuất thần trong các bộ phim kinh điển Philadelphia và Forrest Gump, không thể cưỡng lại việc đến thăm TP.Birmingham (Anh) để theo dõi trận đấu giữa Aston Villa gặp Liverpool (hòa 3-3) trên sân Villa Park vào ngày 14.5 (giờ Việt Nam).

Đây là trận đấu có tính then chốt trong mục tiêu đội bóng này giữ vững vị trí thứ 4 giải Ngoại hạng Anh để giành suất dự Champions League lần đầu tiên sau 42 năm. Ông ấy đến sân rất sớm, gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc, dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh trên sân và chia sẻ trên mạng xã hội như những CĐV trung thành đích thực", tờ AS chia sẻ.

Ông Tom Hanks (giữa) được ban lãnh đạo CLB Aston Villa tiếp đón và theo dõi trận đấu từ khu vực VIP trên khán đài CLB Aston Villa

Tom Hanks yêu Aston Villa một cách tình cờ từ năm 2008 AFP

"Nhưng điều gì đã khiến Tom Hanks, một người Mỹ ở cách xa hàng vạn dặm so với nước Anh và không hề có liên quan gì đến bóng đá, lại yêu mến và say mê một CLB như Aston Villa đến như vậy?", tờ AS đặt dấu hỏi.

"Mọi chuyện đã trôi qua khá lâu rồi từ năm 2008, trong lần đầu tiên tôi đến London (Anh), mỗi buổi sáng người ta thường ghi tỷ số các trận bóng đá với rất nhiều đội ở các thành phố mà tôi không hiểu lắm. Stoke ở đâu? Blacksworth ở đâu? Slough ở đâu? Tôi không biết. Và sau đó là tỷ số… "Aston Villa". Tôi nói, "Aston Villa": đúng là một thiên đường nghỉ dưỡng nghe có vẻ tuyệt đẹp. Tôi sẽ nằm phơi nắng và mang cho tôi một ly pina colada. Tôi sẽ dành 2 tuần nghỉ dưỡng ở Aston Villa.

Nhưng rồi người ta nói với tôi đó là tên một CLB bóng đá, không phải thiên đường nghỉ dưỡng. Nhờ đó, tôi mới biết Aston Villa là như thế nào. Tôi theo dõi họ từ đó, tôi luôn bên cạnh họ cho đến ngày nay", Tom Hanks giải thích về tình yêu của ông dành cho CLB Aston Villa một cách tình cờ, trong lần ông tham dự chương trình The Graham Norton Show của Anh cách đây không lâu.

"Tôi có một người bạn thân ở Los Angeles, ông ấy là fan sống chết với Aston Villa, ông ấy thường cập nhật tin tức về đội bóng này cho tôi biết. Và rồi tôi nghiễm nhiên trở thành CĐV của Aston Villa. Mỗi lần tôi xem các kênh bóng đá, tôi luôn thấy West Ham đấu với M.U hoặc Tottenham đấu với Queens Park Rangers. Mang Villa cho tôi! Mang Villa cho tôi! Nghe có vẻ là một nơi đáng yêu phải không? Aston Villa. "Tôi đã có một buổi mát xa thú vị ở Aston Villa", ông Tom Hanks hóm hỉnh chia sẻ thêm.

Julia Roberts (ảnh nhỏ), CĐV trung thành của M.U. Cô chỉ chúc mừng HLV Pep Guardiola vô địch Champions League, không đả động gì tới CLB Man City

CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ có Tom Hanks yêu thích một CLB ở giải Ngoại hạng Anh với một sự tình cờ và lý do hết sức ngẫu nhiên, nữ diễn viên tên tuổi Julia Roberts, với biệt danh "người đàn bà đẹp", cũng là fan trung thành của CLB M.U với lý do các con của cô đam mê môn bóng đá và đều yêu thích đội bóng này.

"M.U như là một CLB gia đình, là đội bóng của chúng tôi. Tôi có 3 đứa con, chúng đều là CĐV của M.U. Chúng tôi xem và ủng hộ đội bóng yêu thích của mình cùng nhau, vui buồn cũng cùng nhau. Tôi là CĐV bóng đá đích thực, tôi đã nhiều lần đến sân Old Trafford để xem đội thi đấu", Julia Roberts nhấn mạnh và giải thích lý do cô yêu CLB M.U, bất kể điều này từng khiến HLV Pep Guardiola của Man City cực kỳ thất vọng khi không thể thuyết phục "người đàn bà đẹp" đổi ý đến sân Etihad tham quan dù chỉ 1 lần.

Niềm vui của CĐV Aston Villa sau khi đội trở lại đấu trường Champions League sau 42 năm CLB Aston Villa

Man City vừa thắng Tottenham tỷ số 2-0 để sắp làm nên lịch sử có 4 lần liên tiếp vô địch giải Ngoại hạng Anh, nếu họ thắng luôn trận cuối mùa giải trước West Ham trên sân nhà ngày 19.5. Trong khi đó, trận thắng của Man City cũng giúp Aston Villa chính thức giữ vị trí thứ 4 để trở lại đấu trường Champions League sau 42 năm. Còn CLB M.U đang xếp thứ 8, trải qua mùa giải đầy biến động và sa sút.