Trở lại giải pháp cho chiến sự Gaza

Tờ The Times ngày 3.7 đưa tin các nhà đàm phán Qatar kêu gọi những nhân vật cấp cao của Hamas ở nước ngoài giao nộp vũ khí cá nhân, giữa nỗ lực đàm phán tại Dải Gaza và trao trả các con tin Israel còn lại. Việc giao nộp vũ khí sẽ là hành động mang tính biểu tượng và thể hiện sự đồng thuận với yêu cầu của Israel về việc giải giáp Hamas, điều mà lực lượng này đến nay vẫn từ chối. Các nhân vật cấp cao của Hamas nêu trên gồm nhà đàm phán chính trị Khalil al-Hayya, lãnh đạo Hamas ở Bờ Tây Zaher Jabarin hiện sống tại Thổ Nhĩ Kỳ; và Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo của Hamas là ông Muhammad Ismail Darwish.

Một khu lều trại của người dân Dải Gaza tại TP.Khan Younis hôm 2.7 Ảnh: AP

Vẫn còn bất đồng

Theo trang Asharq ngày 3.7 dẫn các nguồn thạo tin, Hamas tỏ ra hài lòng với những đảm bảo nhằm chấm dứt chiến sự tại Gaza nêu trong đề xuất ngừng bắn, trong đó các bên trung gian đảm bảo rằng 2 bên sẽ không giao tranh trở lại một khi đàm phán tiếp diễn. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố thỏa thuận nếu 2 bên đồng ý và ông sẽ ủng hộ việc thực thi.

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức quốc phòng Israel và một nguồn tin Palestine cho hay trong đề xuất ngừng bắn đang được đàm phán có nội dung Hamas sẽ không tổ chức lễ công khai khi trả tự do cho các con tin. Đề xuất còn bao gồm việc trao trả 10 con tin còn sống và thi thể của 18 con tin khác cho Israel, được tiến hành 5 đợt trong 60 ngày ngừng bắn.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza hôm 2.7 Ảnh: Reuters

Đến nay, Hamas tỏ ý sẵn sàng đồng ý nếu thỏa thuận rõ ràng dẫn đến việc chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, theo AP, Israel chỉ đồng ý chấm dứt chiến sự nếu Hamas đầu hàng, bỏ vũ khí và lưu vong, điều mà Hamas từ chối. "Tôi thông báo với các bạn, sẽ không còn Hamas", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tối 2.7.

Cân nhắc của Israel

Cũng trong tối 2.7, nhiều đài truyền hình Israel đưa tin Israel đang thúc đẩy nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin trước chuyến công du của Thủ tướng Netanyahu đến Mỹ vào tuần tới. Theo Đài Channel 12, đây là lần đầu tiên Israel sẵn sàng tham gia đối thoại về khuôn khổ ngừng bắn toàn diện và trao trả con tin. Trong khi đó, các cuộc thảo luận được dẫn đầu bởi Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và giới chức Qatar đang diễn ra nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của Israel trong việc chấm dứt chiến sự ở Gaza.

Trước khả năng thỏa thuận với Hamas, một số nhân vật theo đường lối cứng rắn ở Israel kịch liệt phản đối. Tờ The Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cho hay ông không ủng hộ thỏa thuận đang được thảo luận. Ông cho rằng mình được bầu "bởi những người không muốn chúng tôi đầu hàng ở Gaza", đồng thời nhấn mạnh việc Israel có "cơ hội lịch sử" để chiến thắng tại đây. Theo ông, trở ngại duy nhất khiến Israel chưa chiến thắng là việc mở lại viện trợ nhân đạo tại Gaza hồi cuối tháng 5, sau gần 3 tháng phong tỏa.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin các bộ trưởng nội các thuộc đảng Likud trong chính phủ Israel kêu gọi nước này sáp nhập Bờ Tây. Kiến nghị được ký bởi 15 bộ trưởng và Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu chưa đưa ra bình luận liên quan.