'Trợ lý' đắc lực… 0 đồng

Lúc chưa có "trợ lý" EPoint, không ai chịu nhường ai, mọi người theo thói quen cứ đổ lỗi cho nhau sử dụng điện trong nhà vô tội vạ nên đó là lý do mà hóa đơn cứ tăng hoài. Bà nội thì nghĩ do hai đứa cháu sử dụng tivi thường xuyên, quạt điện, đèn chiếu sáng mở xong rồi quên tắt. Chồng thì nghĩ do vợ dùng bàn ủi điện, máy giặt, máy sấy tóc nhiều.

Vợ thì đổ lỗi do chồng sử dụng máy tính cùng các thiết bị công nghệ không kiểm soát… Thật sự thì ai cũng có lý lẽ đúng và giải thích hợp lý cho việc sử dụng điện của mình, không ai nhường ai. Thế nhưng, kể từ khi có EPoint thì mọi chuyện đã khác đi.

Ứng dụng EPoint có một tính năng khá độc đáo là cho phép người dùng theo dõi được lượng tiêu thụ điện mỗi ngày hoặc cũng có thể theo dõi tháng. Tính năng này được thiết kế hiển thị bằng biểu đồ bắt mắt, dễ xem cùng số liệu chi tiết rất rõ ràng.

Nhờ đó mà khi người dùng sau khi đăng nhập bằng mã số khách hàng của mình sẽ theo dõi rất tiện lợi. Thông qua việc kiểm soát sát sao như vậy đã giúp cho mọi thành viên trong gia đình có thể tự kiểm tra chéo với nhau. Hôm nào mức lượng tiêu thụ tăng bất thường thì ngay tức tìm hiểu ngay vô cùng dễ dàng, truy ra nguyên nhân ai đã sử dụng thiết bị điện ngay ngày hôm trước nhiều hơn định mức hàng ngày.

Nhân viên Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP.HCM hướng dẫn khách hàng tải App EVNHCMC trong điện thoại thông minh, để dễ dàng theo dõi lượng tiêu thụ điện hàng ngày rất hữu hiệu EVNHCMC

Bà nội vốn không rành công nghệ, thấy vợ chồng nhà tôi cài đặt sử dụng và chia sẻ nhau về mức lượng điện tăng giảm, cũng nhờ cháu cài đặt ứng dụng trên iPad của mình và hỏi kỹ về cách theo dõi.

Hai con tôi thì khỏi phải nói, hí hửng thích thú vài ngày lại mở lên theo dõi và mỗi khi biểu đồ cột "vươn cao" tăng thêm vài kWh là báo cáo ngay cho ba mẹ. Đứa con trai 10 tuổi của tôi có lần đã ví von ứng dụng EPoint như là một trợ lý đắc lực cho ba mẹ mà không phải trả tiền thuê.

Ngoài việc được so sánh lượng tiêu thụ điện theo ngày rất "hay" thì ứng dụng EPoint còn có một tính năng cũng rất "này nọ" khác, đó là chức năng cảnh báo. Với định mức trung bình đã biết, người dùng có thể để tự động hoặc tự nhập một con số tiêu thụ cố định để nhằm mục đích nếu vượt qua ngưỡng đã cài thì ứng dụng sẽ cảnh báo màu chữ đỏ với thông báo ngay trên màn hình chính của ứng dụng "Vượt ngưỡng sản lượng, hãy tắt thiết bị điện khi không sử dụng".

Ứng dụng EPoint còn nhiều chức năng khác cùng vô vàn thông tin hữu ích khác, tuy nhiên đối với gia đình tôi, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng để theo dõi so sánh lượng tiêu thụ điện theo ngày đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc sử dụng điện hợp lý, tránh việc tăng lượng tiêu thụ mất kiểm soát.

Ngoài việc thanh toán trực tuyến vô cùng tiện lợi thì có lẽ thông qua ứng dụng hữu ích như thế này, còn giúp cho người sử dụng điện nâng tầm "công dân số" trong thời đại 4.0 đang diễn ra rất mạnh mẽ như hiện nay.