Trợ lý đổi mạng để cứu Hồ Ca và hành trình 20 năm chuộc lỗi

Mùa hè năm 2006, làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước thông tin nam diễn viên Hồ Ca gặp tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Khi đó, Hồ Ca vừa tròn 24 tuổi, đang là cái tên sáng giá sau thành công vang dội của bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp (2005) đóng cùng Lưu Diệc Phi.

Thời điểm bi kịch xảy ra, anh đang có mặt tại phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc) để ghi hình cho dự án bom tấn Anh hùng xạ điêu, với vai nam chính Quách Tĩnh.

Đêm 29.8.2006, sau hơn mười ngày làm việc liên tục không nghỉ, Hồ Ca cùng nữ trợ lý Trương Miện và tài xế lên xe di chuyển từ Chiết Giang về Thượng Hải (Trung Quốc). Do lịch trình dày đặc, nam diễn viên rơi vào trạng thái kiệt sức và liên tục ngủ gật.

Trương Miện khi đó 23 tuổi đã chủ động đề nghị anh ra hàng ghế sau nằm nghỉ, còn cô chuyển lên ngồi ở ghế phó lái. Chính quyết định đổi chỗ đầy tình nghĩa này đã thay đổi số phận của cả hai mãi mãi.

Hồ Ca đảm nhận vai chính Lý Tiêu Dao, vai diễn giúp Hồ Ca nhận được giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và giải Diễn viên triển vọng nhất tại Tinh quang đại điển 2006 ẢNH: CẮT TỪ PHIM TIÊN KIẾM KỲ HIỆP

Khi di chuyển, do tài xế ngủ gật vì mệt mỏi, chiếc xe đã mất lái và đâm trực diện với tốc độ cao vào đuôi một chiếc xe tải thùng phía trước. Toàn bộ lực va chạm khủng khiếp dồn thẳng vào nơi Trương Miện đang ngồi. Nữ trợ lý trẻ tuổi qua đời ngay tại chỗ vì chấn thương quá nặng. Hồ Ca may mắn giữ được mạng sống nhờ ngồi băng ghế sau. Nhưng anh được kéo ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng vô thức với cơ thể đầy thương tích.

Theo QQ, Hồ Ca được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một nửa gương mặt bên phải và vùng cổ của anh bị mảnh kính vỡ cào xé biến dạng. Nam diễn viên phải trải qua ca phẫu thuật khâu tổng cộng hơn 100 mũi trên mặt và cổ, kèm theo nguy cơ vĩnh viễn mất đi thị lực mắt phải.

'Con sẽ là con trai của hai bác', lời hứa hai thập kỷ chưa một lần lỗi hẹn

Ngoại hình bị hủy hoại nghiêm trọng ở đỉnh cao sự nghiệp được coi là đòn giáng chí mạng đối với một ngôi sao giải trí. Phải mất hơn một năm điều trị vật lý và trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật chỉnh hình tại Hàn Quốc, Hồ Ca mới có thể can đảm quay trở lại showbiz.

Anh từng chia sẻ: “Tôi may mắn thoát chết trong vụ tai nạn năm ấy nhưng trợ lý của tôi lại không may qua đời”. Hồ Ca hứa với cha mẹ Trương Miện: "Từ nay trở đi, con chính là con trai ruột của hai bác. Con sẽ thay Trương Miện phụng dưỡng hai bác đến cuối đời". Nhiều người từng nghĩ đó chỉ là lời hứa bộc phát trong lúc đau buồn của một người nổi tiếng. Nhưng Hồ Ca đã chứng minh điều ngược lại bằng hành động kiên trì suốt 20 năm qua.

Theo QQ, từ năm 2006, nam diễn viên đã cài đặt một lịch nhắc nhở cố định trong điện thoại: "Chuyển sinh hoạt phí cho bố mẹ Trương Miện vào ngày 15 hằng tháng". Tính đến giữa năm 2026, tiếng chuông lịch nhắc nhở ấy đã reo vang đều đặn đúng 240 lần, không sót một tháng nào.

Trong những năm đầu mới tái xuất, khi thu nhập còn bấp bênh, anh vẫn chắt bóp gửi về vài nghìn tệ. Sau này, khi lấy lại vị thế nhờ các tác phẩm để đời như Lang nha bảng hay Phồn hoa, số tiền gửi về tăng lên theo tỷ lệ thuận, nhưng mục ghi chú chuyển khoản thì chưa bao giờ thay đổi.

Năm 2007, Hồ Ca xuất bản cuốn tự truyện mang tên Kẻ nhặt rác hạnh phúc để sẻ chia về những trải nghiệm cận kề cái chết và quá trình phục hồi tâm lý. Toàn bộ số tiền bản quyền thu được từ cuốn sách, cộng thêm một phần lớn tiền thù lao đóng phim sau này, đều được anh quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Theo Sohu, nam diễn viên đã dùng số tiền này để xây dựng ngôi trường mang tên "Trường tiểu học hy vọng Trương Miện" đầu tiên tại Vân Nam. Tính đến nay, đã có hơn 30 ngôi trường tiểu học mang tên nữ trợ lý quá cố được Hồ Ca âm thầm tài trợ xây dựng tại các vùng khó khăn của Trung Quốc như Vân Nam, Quý Châu, Cam Túc.