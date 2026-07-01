Trở thành thủ lĩnh sinh viên tiêu biểu của trường khi mới là sinh viên năm nhất

Trần Khánh Linh trở thành UEF President 2026, cuộc thi tìm kiếm gương mặt thủ lĩnh sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Linh cho biết khi trở thành thủ lĩnh sinh viên tiêu biểu, đã gần như lặng người. "Cảm xúc đầu tiên của em là xúc động, hạnh phúc và tự hào. Điều khiến em vui nhất không chỉ là danh hiệu, mà là hành trình mình đã được học hỏi, trưởng thành và những nỗ lực được thầy cô, bạn bè ghi nhận", Linh chia sẻ.

Với nữ sinh quê Phú Thọ, danh hiệu UEF President là điểm khởi đầu của một nhiệm kỳ mang nhiều trách nhiệm. "Khoảnh khắc ấy cũng là lúc em tự hứa với bản thân sẽ tạo ra thật nhiều giá trị cho cộng đồng sinh viên của trường", Linh nói.

Điều đặc biệt là Linh tham gia cuộc thi khi mới là sinh viên năm nhất, thời điểm nhiều người cho rằng còn quá ít trải nghiệm để đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Thế nhưng, chính điều đó lại trở thành động lực với Linh.

"Nhiều người nghĩ sinh viên năm nhất thiếu kinh nghiệm. Nhưng với em, vì chưa có quá nhiều kinh nghiệm nên mình càng có quyền được thử, được học và được sai", nữ sinh bày tỏ.

Linh để lại ấn tượng bởi sự năng động, tư duy nhanh nhạy ẢNH: THANH NAM

Trong suốt hành trình dự thi, Linh cho biết không ít lần gặp bất lợi khi phải cạnh tranh với những anh chị khóa trên giàu kinh nghiệm. Song, thay vì tự ti, Linh chọn học hỏi từ từng thử thách và áp dụng ngay những kiến thức được học vào thực tế. Và cái kết đẹp như mơ đã đến khi Linh trở thành thủ lĩnh sinh viên mới của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Trước khi trở thành UEF President 2026, Linh đã sở hữu bảng thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Linh đoạt giải ba chung cuộc cuộc thi "Trường học không ma túy" mùa 3 do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2025, đoạt á quân cuộc thi Nét đẹp đoàn viên UEF 2026, giải nhất cuộc thi Ánh sáng niềm tin UEF 2026. Linh là một trong ba sinh viên khu vực phía nam được lựa chọn tham dự Gala "Trường học không ma túy" tại Hà Nội năm 2025…

Trong hành trình chinh phục danh hiệu UEF President, Linh mang đến dự án UEF BrandMe với ý tưởng xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua các hoạt động phụng sự cộng đồng.

Linh cho hay điểm đặc biệt của BrandMe là khuyến khích sinh viên sử dụng chuyên môn để đồng hành cùng các làng nghề truyền thống, các mái ấm, cơ sở xã hội... Sau đó, chính những dự án ấy sẽ trở thành hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững. Khẩu hiệu mà Linh lựa chọn là: "Khoe chuyên môn - đổi nụ cười".

"Ý tưởng này xuất phát từ tình yêu dành cho văn hóa truyền thống Việt Nam và sự trân trọng những con người đang âm thầm gìn giữ các giá trị văn hóa. Em chưa đủ nguồn lực để tạo ra những thay đổi lớn một mình. Nhưng nếu có thể kết nối sức trẻ của sinh viên UEF thì sẽ tạo nên nhiều giá trị tích cực hơn cho xã hội", Linh bộc bạch.

Hiện nay, dù được nhiều người biết đến hơn, Linh cho biết bản thân không đặt áp lực phải trở nên hoàn hảo. "Điều em quan tâm nhất là hôm nay mình có đang phát triển tích cực hơn hôm qua không, có đang tạo ra giá trị và truyền cảm hứng cho cộng đồng hay không", Linh nói.

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, nhận xét: "Dù chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng Trần Khánh Linh đã sớm cho thấy sự nổi bật cả về thành tích lẫn năng lực lãnh đạo. Ngay trong năm học đầu tiên, Linh đã tích cực tham gia nhiều hoạt động của trường và đạt được nhiều giải thưởng nổi bật. Điều đáng ghi nhận là tinh thần dấn thân, sự chủ động và thái độ nghiêm túc trong mọi hoạt động".