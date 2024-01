Những chiếc xe 'cà tàng', không đèn, không gương, không đồng hồ,... vẫn được rất nhiều người sử dụng để chở hàng. Hay cũng có thể gọi là xe 'tiện lợi' vì nếu lỡ bị phạt, người vi phạm cũng sẵn sàng bỏ luôn xe.

Trớ trêu phạt xe cà tàng: Không giấy tờ, không đèn gương và không cần xe

Sáng 18.1.2024, đội CSGT An Sương, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM đã tổ chức thực hiện chuyên đề kiểm xe mô tô, xe gắn máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật; tự ý thay đổi kết cấu, kéo theo vật khác; chở hàng hóa vượt quá kích thước của xe theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập kiểm tra tại giao lộ Quốc lộ 22 và đường Nhà Vuông, đây là khu vực gần Chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (tại huyện Hóc Môn), nơi mà nhiều người thường sử dụng các xe "mù mờ", xe "cà tàng" để chuyên chở hàng hóa.

Khoảng hơn 8 giờ 30 phút, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy không đèn, không gương do một người đàn ông cầm lái, di chuyển theo hướng Quốc lộ 22. Qua kiểm tra, người lái xe này không xuất trình được giấy đăng ký xe.

Những xe "cà tàng" được dùng rất nhiều để chở hàng NGUYỄN ANH

Người này cho biết đang đi giao hàng về quận Bình Tân cho công ty. Biết xe không đảm bảo kỹ thuật nhưng được chủ giao xe nào thì chạy xe đó. Thỉnh thoảng cũng bị phạt nhưng vì giá trị không cao nên thường sẽ bỏ luôn xe.

Sau khi ký vào biên bản xử phạt, chấp nhận bị giữ phương tiện, người này gọi đồng nghiệp để chuyển hàng lên xe khác để tiếp tục giao hàng.

Trong thời gian kiểm tra, kiểm soát tại khu vực này, lực lượng chức năng đã xử phạt 3 trường hợp. Trong đó tạm giữ 2 phương tiện.

Theo Nghị định 100/2019 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định 123/2021, mức xử phạt đối với một lỗi vi phạm là 500.000 đồng. Tuy nhiên, do một xe thường mắc nhiều lỗi, chủ xe cũng thường không có bằng lái xe nên mức phạt thường cao hơn giá trị của chiếc xe.

Công an TP.HCM cho biết thời điểm giáp Tết Nguyên đán sẽ nắm tình hình tại các khu vực chợ truyền thống, khu vực bến xe, kho bãi, cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng nước giải khát, các tuyến, khu vực địa bàn giáp ranh phức tạp về trật tự an toàn giao thông liên quan đến hoạt động xe cơ giới ba bánh, xe cũ nát, xe tự chế để bố trí lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm.