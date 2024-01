CSGT TP.HCM xử phạt xe máy cà tàng: 'Bị bắt 3 lần, bỏ luôn 3 xe'

8 giờ 30 ngày 18.1, Đội CSGT An Sương, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tuần tra trên quốc lộ 22, đoạn qua địa bàn xã Trung Chánh (H.Hóc Môn, TP.HCM), xử lý xe mô tô, xe máy cà tàng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, tự ý đổi kết cấu, chở hàng vượt quá kích thước xe theo quy định (chở hàng cồng kềnh).

Tại giao lộ quốc lộ 22 - đường Nhà Vuông, Đội CSGT An Sương yêu cầu dừng, kiểm tra đối với 3 tài xế chạy 3 xe máy biển số 59D2 - 207.., 63B1 - 291.. và 50Y1 - 011…

Các xe máy cà tàng bị lực lượng CSGT xử lý sáng 18.1 TRẦN DUY KHÁNH

Điểm chung của các xe máy này là xe máy cà tàng, không dàn áo, không gương chiếu hậu, không đèn sáng, không đèn báo hãm, cũ sét, độ thêm yên để chở hàng hóa và có dấu hiệu thay đổi kết cấu, không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Bước đầu, 3 tài xế sau đó bị Đội CSGT An Sương lập biên bản vi phạm hành chính với một số lỗi như không gương chiếu hậu, không đèn chiếu sáng, không đèn báo hãm… Trong số này, chỉ có 1 tài xế cung cấp được giấy tờ xe, bằng lái xe. 2 tài xế còn lại bị tổ công tác niêm phong phương tiện, đưa về trụ sở tiếp tục xác minh, kiểm tra nguồn gốc, kết cấu xe và sau đó mời chủ xe lên để xử lý theo quy định.

Chia sẻ với Thanh Niên, tài xế D.T.L (20 tuổi, quê Kiên Giang, người điều khiển xe máy biển số 50Y1 - 011..) cho biết, anh làm công nhân chở hàng cho công ty đã 4 năm. Hằng ngày, anh L. được công ty giao xe cà tàng để chở hàng hóa từ H.Hóc Môn về H.Bình Chánh. Chiếc xe cà tàng bị CSGT xử lý là xe không có giấy tờ, bản thân anh L. cũng không có bằng lái xe.

"Trước đó 3 lần tôi bị CSGT xử phạt những lỗi này rồi. Lần nào cũng bỏ luôn xe. Chiếc xe cà tàng này mua chưa tới 2 triệu, tiền đóng phạt tôi mua lại được 3 chiếc như này", anh L. nói.

Tương tự, anh L.V.H (25 tuổi, quê An Giang, người điều khiển xe máy 59D2 - 207..) lái xe máy cà tàng, không gương chiếu hậu, không đèn… không đội mũ bảo hiểm, chở khoảng 100 kg đậu phộng, bị Đội CSGT An Sương ập biên bản tạm giữ phương tiện.

Anh H. cho hay chở hàng thuê cho chủ và cũng khẳng định giá của xe chưa đến 500.000 đồng nên sẽ bỏ luôn xe.

Một cán bộ CSGT cho hay, theo Nghị định 100 năm 2019 quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô như sau: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng lỗi điều khiển xe không có còi, đèn soi biển số, đèn báo hãm, gương chiếu hậu… Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe không có giấy đăng ký, không gắn biển số… Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi điều khiển xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép; điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

Vì sao người vi phạm bỏ luôn xe?

Trong cùng ngày, chúng tôi ghi nhận trên quốc lộ 1, đoạn qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) có hàng loạt xe cũ nát, xe cà tàng, độ chế đuôi kéo… hoạt động nhộn nhịp.

Xe cà tàng, độ chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật trên quốc lộ 1, đoạn qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sáng 18.1 TRẦN DUY KHÁNH

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, các loại xe tự ý đổi kết cấu, tự chế, lắp ráp, chở hàng cồng kềnh, xe ba bánh… thường là xe không có giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, giá thành lắp ráp rẻ nên các chủ xe thường bỏ luôn khi bị phát hiện, lập biên bản.

Các loại xe cà tàng này thường xuyên xuất hiện trên địa bàn giáp ranh các tỉnh, quận, huyện, khu vực hoạt động ở các khu chợ, hẻm nhỏ. Người sử dụng các loại phương tiện này thường là người có thu nhập thấp, trình độ nhận thức chưa cao, dẫn đến ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện còn hạn chế.

Bên cạnh đó, do nhu cầu mưu sinh, vẫn còn nhiều trường hợp dù biết vi phạm nhưng vẫn tiếp tục sử dụng các loại phương tiện này để hoạt động.

Nhiều người cho hay sẽ bỏ luôn xe máy khi bị CSGT lập biên bản xử phạt vì chiếc xe cà tàng mua với giá vài trăm nghìn đồng TRẦN DUY KHÁNH

Cũng theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM, với những đặc điểm nêu trên cho thấy việc lưu thông các loại phương tiện này rất nguy hiểm, gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Người điều khiển các loại phương tiện này hoạt động với tần suất thường xuyên, liên tục, không cố định thời gian, địa điểm, vì vậy công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.