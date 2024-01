Công an phát hiện kho xe gian, 'hàng nóng' ở TP.HCM

Ngày 18.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.3 (TP.HCM) đã khởi tố Lê Văn Thanh (29 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) và Hứa Minh Ngọc Cẩn (40 tuổi, ngụ Q.8) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Đặng Tấn Danh (39 tuổi, ngụ Long An) và Đoàn Mạnh (33 tuổi, ngụ Q.12) cũng bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Phát hiện kho xe gian sau khi phá vụ án trộm xe ở TP.HCM CTV

Theo điều tra, trưa 27.11.2023, Thanh và Cẩn chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM để trộm xe máy. Khi đến trước cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.5, Q.3) thì nhóm này tiếp cận chiếc xe máy hiệu Honda Future dựng trước cửa hàng rồi bẻ khóa, lấy trộm, tẩu thoát. Toàn bộ quá trình trộm xe của Thanh và Cẩn chưa đến 1 phút.

Sau khi trộm được xe máy, nhóm này chạy vào một con hẻm vắng, thay đổi biển số giả đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi liên hệ bán xe cho một đầu mối quen biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.3 nhanh chóng bắt giữ Thanh và Cẩn. Tại cơ quan công an, nhóm này khai đã thực hiện hàng loạt các vụ trộm xe máy khác trên các địa bàn Q.1, Q.5 và Q.Tân Phú (TP.HCM).

Công an xác định, nhóm này trộm xe chuyên nghiệp, chuẩn bị nhiều dụng cụ phá khóa, phá sóng định vị, biển số giả...

Mở rộng điều tra, công an xác định Danh và Mạnh là người đã mua lại xe trộm cắp nên triệu tập làm việc.

Công an thu giữ nhiều vật dụng, tang vật trong vụ án CTV

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Danh và Mạnh, Công an Q.3 phát hiện, thu giữ 19 xe máy, bốn biển số được tháo ra từ các xe gian, 15 giấy đăng ký xe, 2 giấy phép lái xe, 6 giấy CMND, một bộ dụng cụ đục số máy, số khung xe... Cũng tại đây, công an phát hiện kho "hàng nóng" gồm nhiều mã tấu, dao tự chế.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai chuẩn bị sẵn giấy tờ xe để phòng trường hợp mua được xe gian sẽ mang về đục số khung, số máy trùng khớp nhằm dễ tiêu thụ. Còn về số "hàng nóng", Mạnh khai tự sản xuất để bán lại cho người có nhu cầu với giá vài trăm ngàn đồng/cây.

Ngoài ra, công an còn phát hiện ra tang vật liên quan 2 vụ trộm khác ở TP.Thủ Đức. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ.