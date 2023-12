TP.HCM triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP.HCM về cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức quyết liệt thực hiện các biện pháp đột phá, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, tấn công, trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động về tín dụng đen, ma túy, cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ… trên địa bàn.



Đ ÁNH MẠNH VÀO CÁC LOẠI TỘI PHẠM

Sau hơn 1 tuần thực hiện cao điểm, Công an TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM, cho biết PC02 đã điều tra, triệt phá 9 vụ án. Trong đó có 4 chuyên án, bắt giữ 30 nghi phạm; cụ thể là 4 vụ cho vay nặng lãi bắt 15 nghi phạm; 3 vụ cướp giật tài sản bắt 11 nghi phạm; vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản bắt 3 nghi phạm; vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt 1 nghi phạm.

Các xe bị đục số khung, số máy nghi bị trộm cắp do công an phát hiện ở cửa hàng bán xe máy Tân Tiến của Bùi Văn Tân Thanh Tuyền

Điển hình nhất là vụ triệt phá đường dây bán gần 4.000 xe gian thành xe mới ra thị trường. Cụ thể, PC02 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 9 người về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chủ mưu cầm đầu là Bùi Văn Tân (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn). Công an xác định từ năm 2021, Tân móc nối nhiều đầu nậu cung cấp xe trộm cắp để thu mua hàng ngàn xe máy không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ ở các tiệm cầm đồ, trên mạng. Sau đó, Tân mang về tân trang, thuê người mài, đục lại số khung, số máy trùng khớp với phiếu kiểm tra xuất xưởng, rồi chỉ đạo đồng phạm bao ra giấy tờ xe nếu có khách mua. Khám xét cửa hàng bán xe máy Tân Tiến (ở H.Bình Chánh và H.Hóc Môn) do Tân làm chủ, công an thu giữ 142 xe bị đục số khung, số máy nghi bị trộm cắp, hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng, máy móc, thiết bị dụng cụ, dữ liệu điện tử... Với thủ đoạn này, đường dây của Tân đã bán ra gần 4.000 xe máy cho khách ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chỉ tính năm 2023, hai cửa hàng của Tân đã tiêu thụ 1.500 chiếc, thu lợi khoảng 15 tỉ đồng.

Cũng mới đây, từ vụ án cướp xe máy ở Q.4, Công an Q.4 phát hiện gần 200 xe gian, có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong nhiều vụ án khác. Bên cạnh đó, gần tết, tội phạm liên quan đến lừa đảo, tín dụng đen, cướp giật tài sản, trộm cắp gia tăng với nhiều hình thức gây mất an ninh trật tự. Trong tuần đầu ra quân cao điểm, PC02 Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Tân Bình bắt giữ nhóm cướp "nhí" gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Tân Bình. Đáng chú ý, hầu hết các nghi phạm này chỉ trong độ tuổi từ 13 - 17...

Theo thống kê của PC02, băng nhóm này đã gây ra 7 vụ cướp giật điện thoại. Đa số nạn nhân sau khi bị cướp giật tài sản đều không trình báo công an. "Tuy nhiên bằng sự quyết tâm, lực lượng công an quyết truy bắt băng cướp gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn Q.Tân Bình nói trên để mang lại sự bình an cho người dân", trung tá Hưng nói.

K HÔNG ĐỂ HÌNH THÀNH BĂNG NHÓM, "ĐIỂM NÓNG"

Trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết thêm trong đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp tết năm nay, lực lượng công an đánh mạnh các loại tội phạm, dồn lực vào tội phạm tín dụng đen... Đây là những đối tượng không có công ăn việc làm, tụ tập thành nhóm từ 5 - 7 người hoạt động cho vay lãi nặng nhắm đến khách hàng là người lao động hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn để giăng bẫy nạn nhân.

Điển hình là chuyên án cho vay nặng lãi mà PC02 Công an TP.HCM triệt phá ngày 18.12 do Ngô Đại Thắng (29 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Như Hà (cùng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP.HCM) thực hiện. Thắng và Hà khai nhận thường xuyên tiếp xúc với khách hàng vay tiền, khi đến thời hạn mà họ không có tiền tất toán, nhóm này lén "đi sân sau" cho khách vay lãi 180%/năm, thu lợi bất chính 5 tỉ đồng.

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, trung tá Hưng nhấn mạnh PC02 Công an TP.HCM triển khai kế hoạch đến tất cả đội nghiệp vụ, tập trung cao độ và thể hiện quyết tâm sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, chủ động tấn công các loại tội phạm. Không để bị động, bất ngờ với phương châm "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính"; lấy địa bàn trọng tâm, tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm và xác định mỗi địa bàn phường, xã là một "pháo đài" phòng chống tội phạm.

Những ngày qua, công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm với tinh thần quyết tâm nhất, tập trung đấu tranh mạnh mẽ và trấn áp kịp thời các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy nhằm góp phần kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Điển hình Công an TP.Thủ Đức liên tục lập chiến công, triệt phá nhanh hàng loạt vụ án như trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm, cho vay nặng lãi… Hay Công an Q.1 cũng vừa triệt phá sòng bạc ở quán Kim Mây, phố Tây Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão), bắt giữ nhiều người liên quan hành vi đánh bạc. Hay Công an Q.Gò Vấp cũng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự góp phần phục vụ người dân vui xuân đón tết an toàn.

Dồn toàn lực lượng, tập trung cao độ

Ngay từ những ngày đầu ra quân, lực lượng Công an TP.HCM đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán. Ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ tết.

Sau tuần đầu ra quân trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM phát hiện 7 vụ việc, trong đó 3 vụ có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, 4 vụ có hành vi kinh doanh, tàng trữ hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ hàng hóa các loại, ước tính khoảng gần 1,8 tỉ đồng.

Nhằm tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM trong dịp tết, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo toàn lực lượng Công an TP.HCM dồn toàn lực, tập trung cao độ để trấn áp toàn diện các loại tội phạm, thực hiện đồng bộ các biện pháp để chủ động nhận diện tội phạm nổi lên trên từng tuyến, lĩnh vực, địa bàn và đẩy mạnh việc thực hiện phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, không để tội phạm có điều kiện hoạt động.

Theo thiếu tướng Tài, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm với khẩu hiệu triệt xóa các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không để băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành. Đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa. Đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không vùng cấm, không có ngoại lệ".

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các phương án đấu tranh, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để người dân, du khách an tâm vui xuân, đón tết.