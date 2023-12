Nữ đại úy công an xinh đẹp nhiều lần hiến kế trấn áp tội phạm

Đại úy Phương đang là Phó trưởng ban, Ban Thanh niên Công an TP.HCM. Cô cũng vừa được Hội đồng bỏ phiếu bầu chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2023.



Ứ NG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG MỌI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Trong năm 2023, đại úy Phương đã lên ý tưởng khai thác chức năng bản đồ số vào công tác tuần tra, kiểm soát. Theo đó, cô gái quê ở Bình Định này đã chủ động kết nối các cán bộ trẻ và giỏi về lĩnh vực công nghệ, an ninh mạng để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM triển khai thực hiện công trình "Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự thuộc Công an TP.HCM (tổ công tác 363 - PV)".

Ứng dụng đã khai thác triệt để các tính năng vượt trội của bản đồ số và giúp lực lượng chức năng phát hiện hơn 30.000 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội; qua đó kịp thời xử lý hơn 4.000 đối tượng vi phạm pháp luật. Công trình đã đoạt giải ba của Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2023, lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đồng thời được chọn là công trình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" cụm thi đua số 1 - Bộ Công an.

Nữ đại úy công an xinh đẹp này còn tham mưu thành lập "Tổ nghiên cứu, xây dựng tài liệu nghiệp vụ". Theo đó, cô đã cùng đồng đội nghiên cứu, tổng hợp, hệ thống hóa và hoàn thiện nhiều bộ tài liệu về phương pháp phát hiện, điều tra các loại tội phạm. Trong đó có bộ tài liệu được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phê duyệt, sử dụng để báo cáo với Bộ Công an và được lãnh đạo Bộ biểu dương, đánh giá cao, yêu cầu triển khai, nhân rộng cho công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước đó, khi còn công tác ở Phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM (PA09), đại úy Phương cũng có nhiều ý tưởng, công trình đem lại hiệu quả thiết thực trong công việc. Chẳng hạn như công trình nâng cao hiệu quả trong việc đấu tranh tội phạm tiền giả; trực tiếp xây dựng, hệ thống hóa hơn 2.000 số seri các tờ tiền giả, mệnh giá và các đối tượng truy xét, có liên quan trong các vụ án tiền giả do đơn vị thụ lý; mô hình "Xây dựng tủ biểu mẫu tố tụng"…

Hiện tại, đại úy Phương đã và đang cùng đồng đội nghiên cứu đề tài nâng cao chất lượng việc đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm đường phố, dự kiến cho ra mắt triển khai trong thời gian tới.

Điều thú vị là trong mọi hiến kế, sáng kiến, đại úy Phương luôn ứng dụng chuyển đổi số. Cô lý giải: "Trong thời đại công nghiệp 4.0, tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt thì thanh niên công an phải là những người có bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ. Phải nhanh hơn và giỏi hơn tội phạm thì mới có thể làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ nhân dân".

D ẤN THâN ĐỂ THANH XUâN CÓ Ý NGHĨA

Hỏi đại úy Phương vì sao có nhiều nghề nhưng lại chọn khoác lên mình bộ quân phục để phụng sự Tổ quốc, nhân dân, cô bộc bạch: "Bản thân mình rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống trong lực lượng công an nhân dân. Từ bé đến lớn, dẫu chứng kiến những vất vả, hy sinh của bố nhưng mình vẫn chọn trở thành nữ chiến sĩ công an để nối nghiệp. Vì mình tin rằng những việc bố và mình đang làm đều xuất phát chung một lý tưởng cao đẹp là cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc, bảo vệ nhân dân".

Chính lý tưởng ấy đã trở thành động lực để thôi thúc Phương hoàn thành xuất sắc chương trình học tại Trường ĐH An ninh nhân dân TP.HCM, ra trường với tấm bằng loại giỏi, vượt hàm trước một năm, được đến nhận nhiệm vụ tại Công an TP.HCM.

Theo nữ đại úy công an này, khi phải đảm trách nhiều công việc, có những đêm cô thức đến 2, 3 giờ sáng. Vào những giai đoạn cao điểm, công việc nhiều, phải thức trắng đêm.

"Đó là một trong những khó khăn, nhưng mình chỉ coi nó là thử thách để nỗ lực vượt qua. Mình nghĩ rằng thanh xuân, tuổi trẻ chỉ có một giai đoạn. Nếu giai đoạn này chẳng nỗ lực, toàn tâm toàn ý cho công việc thì sẽ bỏ lỡ cơ hội đóng góp trí tuệ của mình vào việc hiện thực hóa những ý tưởng. Thế nên mình luôn cố gắng nhiều nhất có thể để vượt qua thử thách, tôi luyện bản thân trưởng thành hơn và cống hiến nhiều hơn, để quãng thời gian thanh xuân thật sự có ý nghĩa", đại úy Phương chia sẻ.

Nói về ước mơ của bản thân, đại úy Phương thổ lộ: "Mỗi giai đoạn có ước mơ khác nhau. Ngày còn nhỏ thì ước mơ khoác lên mình bộ quân phục giống như bố, được trở thành chiến sĩ công an. Còn giờ đây, khi đã là chiến sĩ công an, thì mình ước mơ có thể lan tỏa sức trẻ, cùng đồng đội đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công an TP.HCM. Ngoài ra, mình cũng kỳ vọng bản thân có thêm nhiều hiến kế, công trình nghiên cứu đem lại ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong việc góp phần đẩy lùi tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân ở thành phố mang tên Bác".