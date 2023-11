Anh công an sống đẹp

Đó là những chia sẻ của thượng úy Trần Văn Phơ (29 tuổi), đang công tác tại Công an xã Mỹ Thành Bắc, H.Cai Lậy, Tiền Giang. Anh Phơ là 1 trong 20 thanh niên được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN trao giải thưởng Gương thanh niên sống đẹp 2023.



Thượng úy Trần Văn Phơ luôn gắn bó mật thiết với dân trong thực hiện công việc NVCC

Anh Phơ sinh ra và lớn lên tại H.Cai Lậy, Tiền Giang. Sau khi học xong bậc THPT, anh đăng ký thi tuyển và đậu vào Trường ĐH An ninh nhân dân. Sau 5 năm học tập, rèn luyện tại trường, tháng 8.2017, anh được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phân công công tác tại Đội an ninh Công an H.Cai Lậy. Đến tháng 10.2020, anh được điều động đến nhận công tác tại Công an xã Mỹ Thành Bắc.

"Vốn là một trinh sát an ninh, khi đảm nhiệm công tác tại Công an xã Mỹ Thành Bắc với tính chất công việc bao hàm các lĩnh vực về an ninh, trật tự, tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm từ đồng đội", anh Phơ nói.

Anh Phơ cùng lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp tiếp xúc các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, thăm hỏi người dân để từng bước tiếp cận được địa bàn, làm cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Để tạo được sự tin yêu của người dân, sự tin tưởng của cấp ủy, lãnh đạo và sự quý mến của đồng chí, đồng đội, anh Phơ luôn gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

"Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực thôi thúc tôi ra sức thi đua phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức mình, nêu cao ý chí khắc phục những khó khăn, thử thách; đề cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác và chiến đấu", anh Phơ chia sẻ.

Trong công tác chuyên môn, anh Phơ tích cực nghiên cứu, học hỏi, tích lũy, trau dồi kinh nghiệm, nghiên cứu các nội dung, văn bản có liên quan phục vụ cho việc xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo, tổng kết các chuyên đề, lĩnh vực phụ trách đúng thời gian quy định.

Quá trình công tác tại địa phương, anh còn phối hợp với Xã đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN xã Mỹ Thành Bắc triển khai nhiều công trình, phần việc đóng góp vào sự phát triển của phong trào thanh niên của địa phương.

Bên cạnh đó, anh Phơ đã thành lập các fanpage để đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các trang mạng xã hội này còn thông tin về tình hình an ninh trật tự, tiếp nhận, xử lý, giải đáp những thắc mắc của người dân.

Thiếu tá Nguyễn Anh Quốc, Trưởng công an xã Mỹ Thành Bắc, nhận xét: "Phơ luôn tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn nắm bắt, học hỏi, cập nhật kiến thức phục vụ yêu cầu công tác. Phơ có tư duy làm việc năng động sáng tạo, nhạy bén và linh hoạt. Khi tiếp xúc với người dân, Phơ luôn có thái độ văn minh lịch sự, tôn trọng, trong cách hành xử luôn bình tĩnh, lắng nghe, nhiệt tình, khéo léo, linh hoạt...".