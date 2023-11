Truy tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho thượng úy công an hy sinh ở tuổi 30

Sáng 18.11, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên, thắp hương và tổ chức lễ trao quyết định của T.Ư Đoàn về việc truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - người đã hy sinh khi bắt nghi phạm mua ma túy.



Anh Hoàng Cẩm Thạch, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh công bố quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đại úy Trần Trung Hiếu TÂN KỲ

Tại lễ truy trặng, anh Hoàng Cẩm Thạch, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra TƯ.Đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thừa ủy quyền Bí thư T.Ư đoàn đã công bố quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cho đại úy Trần Trung Hiếu.

Anh Thạch nhấn mạnh để tôn vinh tấm gương điển hình tiên tiến, niềm đam mê, nhiệt huyết trong công tác, đặc biệt là tinh thần dũng cảm trong công tác, chiến đấu của đại úy Trần Trung Hiếu bị trọng thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, T.Ư Đoàn quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm". Đây là sự ghi nhận cao quý nhất của tổ chức Đoàn đối với cá nhân đại úy Hiếu.

Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” được đặt trước di ảnh của đại úy Hiếu TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 13.11, đại úy Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi (đóng trên địa bàn xã Xuân Hồng) thì phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ thôn 1, xã Xuân Hồng) có biểu hiện mua chất ma túy để sử dụng trái phép nên áp sát bắt quả tang. Bất ngờ, Bảo dùng kéo đâm vào cổ và đâm nhiều nhát vào người đại úy Hiếu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Xuân Hồng phối hợp Công an H.Nghi Xuân cùng người dân đưa đại úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP.Vinh (Nghệ An). Do bị mất máu quá nhiều dẫn tới nguy kịch, đại úy Hiếu được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị.

T.Ư Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đại úy Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ TÂN KỲ

Bảo bị công an bắt giữ ngay sau đó, đưa về trụ sở để điều tra.

Ngày 16.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trọng Gia Bảo để điều tra về tội giết người.

Đại úy Hiếu hy sinh, để lại người vợ và 2 con thơ dại TÂN KỲ

Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đại úy Hiếu đã hy sinh vào sáng ngày 17.11.