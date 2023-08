Nhờ công an cất giữ 'hàng nóng'

G IAO NỘP CẢ KỶ VẬT

Một ngày đầu tháng 8, dù tiết trời còn oi bức nhưng khá đông người dân địa phương, các cựu chiến binh (CCB) cầm những kỷ vật chiến trường tìm đến trụ sở Công an P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để giao nộp. Nhiều CCB khi nộp lại kỷ vật thời binh nghiệp lưu giữ từ vài chục năm nay cũng có chút tiếc nuối, nhưng chỉ là tiếc nuối thoáng qua, vì họ biết nếu giữ lại trong gia đình sẽ gây nguy hiểm.

Các bác CCB đã rất nhiệt tình, năng nổ giúp đỡ lực lượng công an khu vực trong công tác vận động người dân. Đây cũng là một trong những hoạt động sôi nổi của Công an phường Hải Châu 1 phối hợp với Hội CCB phường hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2023.

Ông Vũ Thái Hòa (trú P.Hải Châu 1) là một trong những người có mặt tại trụ sở công an rất sớm, cầm nhiều vỏ đạn cũ đến bàn tiếp nhận làm thủ tục bàn giao. Theo lời ông Hòa, băng đạn có hơn 30 viên được ông gìn giữ vài chục năm qua, đây là kỷ vật gắn bó với ông ở mặt trận Quảng Đà. Thế nhưng, khi lực lượng công an và Hội CCB vận động, ông Hòa quyết định bàn giao lại. "Đó là kỷ vật mà tôi gìn giữ bấy lâu nay, hôm nay nộp lại dù hơi tiếc nhưng mình không có trách nhiệm cất giữ nên giao lại cho cơ quan chức năng xử lý, để làm gương con cháu noi theo. Là CCB, chúng tôi có trách nhiệm vận động người dân, gia đình cùng tham gia", ông Hòa nói.

Kể từ tháng 6, Công an P.Hải Châu 1 phối hợp với Hội CCB phường mở điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sau thời gian vận động, có không ít hộp đạn, vỏ đạn không còn khả năng sử dụng gắn liền với những kỷ niệm một thời binh nghiệp của các CCB đã được giao nộp.

G Õ CỬA TỪNG NHÀ

Tính đến nay, số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà Công an P.Hải Châu 1 thu nhận được phần lớn là kỷ vật của CCB trong chiến tranh. Nhưng cũng có nhiều dao kiếm do các thanh thiếu niên tụ tập, gây rối an ninh trật tự sau đó cất giấu, được người dân phát hiện và giao nộp cho công an.

Để có được kết quả nổi bật trong công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, lực lượng công an địa phương đã phối hợp với Hội CCB P.Hải Châu 1 tuyên truyền đến từng hộ dân một cách hiệu quả. Ông Trần Anh Lân, Chủ tịch Hội CCB P.Hải Châu 1, cho biết Hội có hơn 300 hội viên sinh hoạt tại 18 chi hội ở các khu dân cư. Hội CCB phường đã cùng lực lượng công an vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với tinh thần nhiệt tình cao nhất, vì nhận thấy đây là việc làm thiết thực. "Hội CCB phường đã phối hợp với Công an phường đi vận động từng hội viên, đến từng hộ gia đình để thuyết phục họ tự nguyện, tự giác giao nộp. Mọi người ủng hộ rất vui vẻ", ông Lân chia sẻ.

Trả lời PV Thanh Niên hôm qua 22.8, thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng, Phó trưởng Công an P.Hải Châu 1, cho hay đơn vị đã tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp các ban ngành, đoàn thể (trong đó có Hội CCB phường) tổ chức đợt cao điểm về tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ ngày 15.6 cho đến nay. Đợt vận động đã đạt hiệu quả cao, với rất nhiều người dân tự nguyện giao nộp nhiều loại hung khí phát hiện xung quanh khu vực đang sinh sống.

Theo thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng, Hội CCB cũng thể hiện rõ trách nhiệm khi vận động hội viên giao nộp vũ khí quân dụng, vật liệu nổ còn sót lại. "Các bác CCB đã rất nhiệt tình, năng nổ giúp đỡ lực lượng công an khu vực trong công tác vận động người dân. Đây cũng là một trong những hoạt động sôi nổi của Công an P.Hải Châu 1 phối hợp với Hội CCB phường hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2023. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy để triển khai nhiều chương trình thiết thực tại địa phương", thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng nói.



