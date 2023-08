Quảng Ngãi: Bắt quả tang 2 người vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ

Ngày 18.8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bắt quả tang 2 người có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Cơ quan chức năng khám xét nhà bà L.T.T ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 15.8, Công an H.Bình Sơn bắt quả tang ông T.V.Q (49 tuổi, ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, H.Bình Sơn) đang vận chuyển 1 bao màu trắng, bên trong có 2 bao ni lông chứa các vật thể màu xám.

Ông Q. khai nhận với cơ quan chức năng số vật thể bên trong 2 bao ni lông là thuốc nổ. Các vật thể màu xám qua cân hơn 8 kg.

Sau khi xác định ông Q. mua số thuốc nổ trên tại nhà bà L.T.T (53 tuổi, ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn), Công an H.Bình Sơn phối hợp Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi khám xét nhà bà T.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật tại nhà bà T. CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 76 kg thuốc nổ dạng cục, hơn 4 kg thuốc nổ dạng dẻo và 20 kíp nổ.

Vụ vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.