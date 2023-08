Vụ bắt quả tang người đào quốc lộ để tạo ổ gà: Phải xử lý hình sự cả kẻ thuê lẫn người đào phá

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 23 giờ ngày 1.8, ba người dân địa phương bắt quả tang một người nam đang có hành vi đào phá QL28B đoạn Km50 + 550 thuộc địa bàn xã Phan Sơn (H.Bắc Bình, Bình Thuận). Người này khai được một người tên Trung thuê đi đào mặt đường và đọc số điện thoại người thuê. Điều bất thường là số điện thoại này trùng khớp với số điện thoại vá vỏ, sửa chữa lưu động dán dọc QL28B. Vị trí đường bị đào phá là đoạn đang xuống dốc, rất nguy hiểm cho các xe lưu thông.



Vị trí bị đào phá trên QL28B D.T

Qua quan sát, vị trí bị đào phá có đá sỏi lởm chởm với góc cạnh nhọn, cách bảng ranh giới với tỉnh Lâm Đồng khoảng 1 km và cách UBND xã Phan Sơn (H.Bắc Bình) khoảng 22 km. Do bắt quả tang người có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên người dân đã gọi điện báo cho công an gần nhất là Công an xã Ninh Loan, H.Đức Trọng (Lâm Đồng). Sau khi tiếp nhận, Công an xã Ninh Loan đã liên lạc và bàn giao người và vụ việc cho Công an xã Phan Sơn để điều tra.

QL28B dài 69 km, là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, cũng là tuyến đường ngắn nhất nối Đà Lạt xuống Mũi Né, Phan Thiết. Đây cũng là trục giao thông theo hướng đông - tây ngắn nhất kết nối tuyến QL1, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, kết nối giữa các vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; cảng tổng hợp quốc tế Vĩnh Tân với các tỉnh Tây nguyên.

Phá hoại tài sản công, xem thường mạng sống người dân

Hành vi của người đào phá đường bị bạn đọc (BĐ) Thanh Niên lên án mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi phá hoại tài sản quốc gia và có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người tham gia giao thông. "Không thể tưởng tượng được lại có những kẻ có hành vi phá hoại như thế. Xe xuống dốc mà gặp mấy cái ổ gà này thì quá nguy hiểm, có khi mất mạng chứ không đùa. Người với người không làm gì giúp được nhau thì thôi, chứ sao lại phá đường, gài bẫy hại nhau như vậy", BĐ Xuan Bich bức xúc.

Tương tự, BĐ L.S lên án: "Hành vi này là phá hoại tài sản nhà nước, cần xử lý nghiêm mới đủ tính răn đe. Quá xem thường mạng sống những người tham gia giao thông".

"Nhiều người chạy xe vào ban đêm không tránh kịp ổ gà, ổ voi té ngã thương tích, hoặc tránh nó mà vô tình cản đường xe lớn thì rất nguy hiểm", BĐ S.B lo ngại.

"Thiệt hại về con đường có thể thấy được nhưng còn thiệt hại về tài sản và sức khỏe người dân khi bị tai nạn trên đường này là không thấy được. Vậy nên cần bắt bỏ tù, cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe bọn này", BĐ Lam Moc bức xúc.

Làm rõ động cơ của kẻ thuê phá đường

Ngoài xử lý nghiêm người trực tiếp đào đường, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ động cơ của cả người thuê. "Đã bắt được kẻ đào phá đường, người này cho biết được người tên Trung thuê đi đào mặt đường và đọc số điện thoại người thuê... Từ thông tin này, mong công an nhanh chóng điều tra, tìm ra kẻ chủ mưu và đưa người này ra xử lý trước pháp luật", BĐ Hoai Nguyen đề nghị.

Cùng quan điểm, BĐ Duy Nguyễn ý kiến: "Đây là hành vi phá hoại tài sản quốc gia, gây nguy hiểm cho xã hội. Nên trừng trị cả kẻ chủ mưu thật thích đáng, kiếm tiền trên sự nguy hiểm của người đi đường".

"Quá nhiều tội: phá đường gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự; phá hoại có tổ chức; coi thường pháp luật, coi thường tính mạng tài sản của công dân và nhà nước. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mong pháp luật xử lý nghiêm để răn đe", BĐ Chí Thành đề nghị.

"Nếu chỉ xử phạt hành chính thì nạn đào phá đường, rải đinh… gây nguy hiểm cho người khác, thậm chí có thể gây chết người, sẽ chẳng bao giờ chấm dứt đâu. Phải nghiêm trị để làm chùn tay những kẻ có hành vi tương tự, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người", BĐ Tien Trung thẳng thắn.

