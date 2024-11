Trời lạnh, bác sĩ chỉ cách tốt nhất để tắm

Mặc dù nước nóng mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng một báo cáo mới được tờ The New York Times (Mỹ) công bố, lưu ý điều này có thể gây ra các vấn đề cho da và tóc, theo trang tin sức khỏe Best Life.

Theo tiến sĩ Trinidad Montero-Vilchez, bác sĩ da liễu từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế về nghiên cứu, đang làm việc tại Bệnh viện Đại học Virgen de las Nieves, Granada, Tây Ban Nha, nhiệt độ quá cao sẽ phá hỏng hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ bị khô và kích ứng hơn.

Sau cả ngày dài làm việc, nhiều người có sở thích ngâm mình thư giãn trong nước nóng ẢNH: PEXELS

Nữ bác sĩ giải thích rằng nước nóng khiến lipid của da, bao gồm ceramide và axit béo, mất cấu trúc. Khi hàng rào này yếu đi, da dễ bị dị ứng và kích ứng hơn, và do đó, không thể giữ nước hoặc độ ẩm. Đây là kết quả của một nghiên cứu do chính cô thực hiện vào năm 2022.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Clinical Medicine, bác sĩ và nhóm tác giả đã phát hiện nước nóng có tác động mạnh hơn nhiều đến da so với nước lạnh. Tắm nước nóng làm cho hàng rào da yếu đi, độ pH cao hơn và da ửng đỏ. Da cũng bị khô nhiều do thiếu độ ẩm và giữ nước.

Ngoài ra, nước nóng có thể làm mất lớp bã nhờn vốn có tác dụng "giữ cho tóc được dưỡng ẩm và bảo vệ", bác sĩ da liễu Elika Hoss, phó giáo sư da liễu tại Phòng khám Mayo Clinic (Mỹ), chia sẻ.

Để bảo vệ tóc và da, tốt nhất nên tắm nước ấm

Hãy tắm nước ấm và không nên tắm nước nóng hằng ngày ẢNH: PEXELS

Bác sĩ Peter Bailey, bác sĩ gia đình đang làm việc tại Mỹ, khuyên: Nhiệt độ nước lý tưởng để tắm là từ 36,5 đến 40 độ C. Đây là phạm vi nhiệt độ tối ưu để duy trì sự thoải mái và nhiệt độ cơ thể, đồng thời rửa sạch mồ hôi, bụi bẩn và vi khuẩn.

Ngoài ra, nhiệt độ ngoài ngưỡng này có thể gây nguy cơ hạ huyết áp, chóng mặt, các vấn đề về nhịp tim và thậm chí hạ thân nhiệt.

Nên tắm nhanh trong thời gian ngắn

Cô Lauren Ploch, bác sĩ da liễu của Viện Da liễu Mỹ, lưu ý: Bệnh nhân viêm da dị ứng hoặc có da rất khô nên tắm trong tối đa 5 phút. Hãy tắm nhanh, không nên đứng lâu dưới nước.

Tuy nhiên, tắm nước nóng cũng có một số lợi ích, như cải thiện lưu thông máu, giúp cơ bắp thư giãn, làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và thúc đẩy chất lượng giấc ngủ tốt hơn, theo Tổ chức về giấc ngủ của Mỹ Amerisleep.

Bác sĩ Victoria Barbosa, phó giáo sư chuyên khoa da liễu tại Đại học Chicago (Mỹ), nói rằng: Tắm nước nóng có nhiều lợi ích, nhưng không có lợi cho làn da.

Thay vào đó, hãy tắm nước ấm và không nên tắm nước nóng hằng ngày, cô nói.

Để giúp giữ ẩm, các chuyên gia cũng khuyên nên lau nhẹ cho khô (thay vì dùng khăn chà xát khắp người) và thoa kem dưỡng ẩm vừa đủ trong vòng vài phút sau khi lau khô, theo Best Life.