Trời nóng dễ gây chuột rút, làm gì để phòng tránh?

Chuột rút do nhiệt xảy ra khi tập luyện thể thao, làm việc hay vận động thể chất quá sức trong điều kiện thời tiết nóng. Tình trạng chuột rút này chủ yếu do cơ thể bị mất nước và chất điện giải, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vận động trong thời tiết nóng bức sẽ dễ dẫn đến chuột rút do nhiệt SHUTTERSTOCK

Chuột rút do nhiệt có thể là triệu chứng khởi đầu của say nắng. Không chỉ những người chơi thể thao mà người già, trẻ em và trẻ sơ sinh đều là nhóm có nguy cơ bị chuột rút do nhiệt cao hơn bình thường.

Mất nước là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chuột rút do nhiệt. Các yếu tố khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước là uống không đủ nước, đổ nhiều mồ hôi, hoạt động thể chất cường độ cao khi trời nóng, sốt cao, tiêu chảy và nôn mửa.

Chuột rút do nhiệt có thể diễn ra âm thầm cho đến khi các triệu chứng bắt đầu nghiêm trọng, khiến cơ bắp co thắt, suy yếu, đau cơ nghiêm trọng, da ửng đỏ và sốt cao.



Để giảm nguy cơ chuột rút do nhiệt, cách tốt nhất là ngừng tham gia các hoạt động thể chất khi trời đang nóng, đồng thời tìm nơi mát mẻ và thông thoáng để tránh nóng. Nếu cảm thấy quá nóng thì hãy dùng một miếng gạc hay khăn mát đắp lên mặt, cổ hoặc ngực.

Một điều không thể thiếu là hãy uống đủ nước. Đó có thể là nước lọc, nước trái cây hay các loại bù điện giải có natri, kali. Nếu bị chuột rút thì hãy xoa bóp và kéo căng cơ một cách từ từ, nhẹ nhàng, theo Healthline.