Say nắng khác kiệt sức vì nắng nóng như thế nào?

Thông tin từ trang web của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS Anh) cho biết trong mùa nắng nóng, cần phải biết phân biệt kiệt sức vì nóng và tình trạng say nắng để có phương pháp xử lý phù hợp.

Theo đó, dấu hiệu nhận biết một người bị kiệt sức vì nắng nóng, bao gồm: mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, đổ mồ hôi nhiều, da trở nên nhợt nhạt, bị phát ban do nhiệt, chuột rút ở tay, chân và bụng, thở nhanh, rất khát nước…

Những triệu chứng này thường giống nhau ở cả người lớn và trẻ em, tuy nhiên với trẻ em thì sẽ dễ trở nên cáu kỉnh. Các nạn nhân này cần được hạ nhiệt ngay và uống bù nước.

Cụ thể, NHS Anh khuyến nghị hãy đưa họ đến nơi mát mẻ, cởi bớt quần áo không cần thiết như áo khoác hoặc vớ. Song song đó hãy cho họ uống nước điện giải hoặc hoặc nước mát. Đồng thời làm mát da, chườm đá (bọc trong vải để tránh bỏng lạnh) trên cổ hoặc dưới nách để nạn nhân mau hạ nhiệt.

Thông thường, nạn nhân sẽ bắt đầu hạ nhiệt và cảm thấy dễ chịu hơn trong vòng 30 phút. Nếu quá thời gian này mà không thuyên giảm, có thể họ đã bị say nắng và cần được chăm sóc y tế chuyên nghiệp.

Cụ thể, dấu hiệu cho thấy một người đã bị say nắng (hay còn gọi là sốc nhiệt) và cần được đưa đi cấp cứu, bao gồm: không khỏe sau 30 phút nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, được làm mát và uống nhiều nước; nhiệt độ cơ thể rất cao (thường trên 40 độ C); da nóng đỏ, có thể không đổ mồ hôi; nhịp tim nhanh và thở gấp; lú lẫn, mất ý thức hay co giật…

NHS Anh cũng khuyến nghị mọi người nên cẩn trọng, nhất là trẻ em, người lớn tuổi và những người đang có bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch sẽ có nhiều nguy cơ bị kiệt sức vì nóng hoặc say nắng hơn người khỏe mạnh.