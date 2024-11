Trộm cắp khoảng 1 lượng vàng nhưng vứt một số trang sức vì nghĩ… vàng giả

Ngày 27.11, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được nghi phạm trộm cắp liên tiếp 4 nhà dân ở xã Hòa Phong (H.Hòa Vang) chỉ trong 1 buổi sáng.

Trước đó, ngày 19.11, 4 hộ dân ở các thôn Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây, Túy Loan 2 và Khương Mỹ (cùng xã Hòa Phong) lần lượt đến Công an H.Hòa Vang trình báo về việc bị "đạo chích" đột nhập vào nhà, trộm cắp nhiều tài sản giá trị.

Công an H.Hòa Vang chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, phối hợp Công an xã Hòa Phong trích xuất hệ thống camera an ninh khu vực, qua đó nghi vấn Đinh Thành Nhân nên triệu tập để đấu tranh.

Nhân bị bắt và thừa nhận hành vi trộm cắp ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo khai nhận, khoảng 9 giờ ngày 19.11, Nhân đi bộ từ nhà qua các thôn vừa nêu trên để trộm cắp tài sản, tại nhà chị Đ.T.A (thôn Túy Loan Đông 2), Nhân thấy vắng người nên cạy cửa đột nhập.

Sau một hồi lục lọi, Nhân lấy được 1 đồng hồ, 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, tổng tài sản khoảng 24 triệu đồng.

Rời nhà chị A., Nhân đi tiếp sang thôn Túy Loan Tây, lẻn vào nhà chị Đ.T.H cũng không người trông giữ, Nhân bẻ 2 chiếc camera giấu vào túi quần rồi trộm cắp 1 xe đạp trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Tiếp đó, Nhân đạp xe vừa trộm sang thôn Túy Loan 2, đột nhập nhà chị B.T.N.A, bỏ lại xe đạp để trộm cắp xe máy BS 43K - 190.39 rồi chạy sang thôn Khương Mỹ.

Tại đây, Nhân cạy cửa vào nhà chị N.T.T, lục lọi lấy 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai vàng, 1 dây chuyền vàng và 3 triệu đồng.

Ngoài các tài sản và tiền mặt, số trang sức Nhân trộm được trị giá khoảng 1 lượng vàng, tuy nhiên cơ quan công an chỉ thu hồi được một vài món, số trang sức còn lại theo khai nhận đã bị Nhân vứt vào bụi rậm vì nghĩ là… vàng giả.

Công an H.Hòa Vang cho biết, qua vụ việc cho thấy hiện nay ở các khu vực nông thôn, người dân còn lơ là, để nhà cửa không khóa kỹ càng, không người trông giữ, do đó công an huyện đề nghị người dân tăng cường cảnh giác, trang bị camera bảo vệ để đảm bảo an toàn tài sản.