Trộm chó hoành hành vùng ven TP.HCM

Sau thời gian tạm lắng, tình trạng trộm chó, mèo lại tái diễn ở vùng ven TP.HCM khiến người dân bất an. Điều đáng nói, nghi phạm trộm cắp sẵn sàng tấn công người dân nếu bị truy đuổi.



Sơ sẩy là bị trộm chó, mèo

Khuya 19.5, 2 kẻ gian chở nhau trên xe máy chạy trên đường Thới Hòa (xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) phát hiện con mèo của chị K.L. (41 tuổi, quê Quảng Nam) trước cửa nhà liền tiếp cận, bắt ôm đi.

Sợ con mèo bị giết thịt, chị L. đăng thông tin trên mạng xã hội với mong muốn tìm lại vật nuôi. Chị L. được hàng xóm hướng dẫn ra "chợ" chó, mèo trên đường Bình Long (Q.Bình Tân) để tìm kiếm. Trưa 20.5, chị có mặt tại một địa chỉ chuyên thu mua chó, mèo và vô tình phát hiện con mèo của mình nhốt trong lồng nên mua lại với giá 650.000 đồng.

"Chúng tôi xem bé mèo như một thành viên trong gia đình. Có lẽ tôi là người may mắn khi bị trộm mèo mà vẫn tìm lại được", chị L. chia sẻ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, chó của nhà anh Thạnh (ở đường 6D, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) bị kẻ gian dùng súng bắn điện tự chế bắn điện bắt đi CẮT TỪ CLIP

Không may mắn như chị L., nhiều hộ dân sống tại đường 6D, xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) liên tiếp bị trộm chó nhưng không tìm lại được.

Khoảng 7 giờ ngày 3.6, 2 kẻ gian chở nhau trên xe máy hiệu Exciter, phía trước xe có bao tải chở chó, chạy vào đường 6D, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B. Thấy con chó đứng ngoài đường, người ngồi sau dùng súng bắn điện tự chế bắn điện rồi ôm con chó lên xe tẩu thoát. Sự việc diễn ra trong 6 giây và được camera an ninh ghi lại.

Bị mất chó, anh Bùi Văn Thạnh (27 tuổi) rất bức xúc. Thường ngày anh nuôi và cột chó trong nhà. Sáng 3.6, anh mở xích, chó chạy ra đường mới có vài phút thì bị bắn điện.

Anh Thạnh chia sẻ thêm, con chó của anh bị bệnh viêm da nên đưa đến tiệm thú y điều trị hết 1,7 triệu đồng. Trước đó, con chó này cũng bị bệnh về đường ruột, anh bỏ ra số tiền 1 triệu đồng để chữa trị. Chó được anh chăm sóc vừa mới hết các bệnh, khỏe mạnh bình thường thì 'cẩu tặc' bắn điện bắt mất.

Những con chó lớn (6 con) của nhà ông Trung bị trộm bắt mất nên ông phải nuôi lại đàn chó khác để giữ nhà NGỌC ANH

Trước vụ trộm chó nhà anh Thạnh một ngày, chị H., ở nhà liền kề nhà anh Thạnh, cũng bị kẻ gian đến chích điện bắt chó.

Khoảng 4 giờ sáng, 2 vợ chồng chị H. đang ngủ thì nghe tiếng động, chó nuôi bên trong sân nhà sủa, bỏ chạy hoảng loạn. Vợ chồng chị H. mở cửa đi ra. Thấy có người, nghi phạm trộm lên xe bỏ đi. Do có hàng rào bao bọc xung quanh nhà, dù kẻ trộm đã bắn điện trúng con chó nặng hơn 6 kg của gia đình, chó nằm trên sân nhưng không thể đem ra ngoài nên may mắn không bị mất.

Từ khi bị chích điện, mấy con chó nhà chị H. thấy người lạ tỏ ra sợ hãi, trốn ở sau vườn. "Nuôi chó giữ nhà mà giờ chủ nhà toàn giữ chó thôi. Chó, mèo sơ sẩy là mất", chị H. nói.

'Cẩu tặc' chĩa súng đe dọa người truy đuổi

Ông Nguyễn Hữu Trung (42 tuổi, ở đường 6D, xã Vĩnh Lộc B) cũng bức xúc vì trước tết đến nay, gia đình ông bị kẻ gian chích điện bắt mất đến 6 con chó. Trung bình mỗi con chó bị mất trộm nặng từ 9 đến hơn 15 kg.

Trộm chó chĩa súng bắn điện tự chế đe dọa người dân khi bị phát hiện truy đuổi tại hẻm đường Thới Hòa, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh

CẮT TỪ CLIP

Khu vườn nhà ông Trung trồng cây kiểng, do vườn rộng nên ông nuôi nhiều chó để canh trộm. Khu vườn có hàng rào bao bọc xung quanh nhưng thường xuyên bị trộm chó. Chó bị trộm, ông đi đến nhiều nơi tìm nhưng chưa thấy.

Ông Trung cho hay, khu vực ông ở trộm chó rất lộng hành, hoạt động bất kể ngày đêm. Cách đây 1 tháng, 2 nghi phạm trộm manh động chích điện, bắt con chó nặng khoảng 12 kg của gia đình ngay trước mặt ông. "Tôi mở cửa cổng ra lấy đồ, con chó chạy ra đường đứng cách tôi có vài mét vậy mà bọn chúng bắn điện bắt mất luôn", ông Trung bức xúc.

Sáng 12.4, con chó nhà chị D. đi lại trước nhà tại con hẻm đường Thới Hòa, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A. Lúc này, 2 kẻ gian chạy xe máy đến, dùng súng bắn điện tự chế bắn con chó.

Chồng chị D. từ phía sau vườn đi lên thấy vậy liền cầm lấy cây lau nhà chạy đến, kẻ trộm chó chĩa súng điện tự chế về phía chồng chị D. đe dọa: "Mày nhào vô, tao bắn!".

Nghi can trộm chó chạy xe, kéo lê chú chó trên đường. Chồng chị D. cầm cây lau nhà đập trúng một người khiến 1 phần súng bắn điện đứt dây, rớt lại hiện trường cùng con chó. Nghe tiếng tri hô, những người trong xóm cũng chạy ra trợ giúp. Bị truy đuổi, 2 kẻ trộm chó buông lời đe dọa và tuyên bố: "Mai tao quay lại!".

"Hơn 1 năm nay, nhà tôi bị kẻ gian trộm 8 con chó. Chó nuôi lớn là bị trộm", chị D. bức xúc vì sự manh động, ngông cuồng của 'cẩu tặc'.

Dù bức xúc với nạn "cẩu tặc" nhưng phần lớn các nạn nhân, người dân khi bị mất chó, mèo không đến công an trình báo.

Một phần súng bắn điện của kẻ trộm chó đứt dây, rớt lại hiện trường khi bị người dân truy đuổi NGỌC ANH

Hồi tháng 2.2023, tổ công tác 363 Công an H.Bình Chánh phát hiện 2 nghi can đứng trước căn nhà trên QL1 (xã Tân Kiên) nên kiểm tra hành chính. Thấy công an, một người bỏ chạy vào nhà chốt cửa, người còn lại chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng bị khống chế, bắt gọn.

Kiểm tra căn nhà trên, lực lượng chức năng bắt giữ người còn lại. Đồng thời phát hiện hàng chục con chó chết cùng nhiều dụng cụ giết mổ, kích điện, bình xịt hơi cay, ớt bột.

Qua đấu tranh, cả hai khai tên Nguyễn Hoàng Triều (43 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Duy Khánh (43 tuổi, ngụ H.Bình Chánh).

Công an xác định những con chó trong căn nhà nói trên là chó bị trộm. Công an cũng xác định, Triều và Khánh liên quan đến đường dây chuyên trộm chó, tiêu thụ chó trên địa bàn TP.HCM nên lập hồ sơ, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan tình trạng trộm chó, mèo, đại diện Công an H.Bình Chánh cho biết, đơn vị thường xuyên tăng cường tuần tra phòng chống các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại diện Công an H.Bình Chánh khuyến cáo người dân khi bị trộm chó, mèo cần báo ngay cho chính quyền địa phương để củng cố hồ sơ, xử lý.