Trộm điện thoại từ tay… trộm

Ngày 7.8, Công an P.Hòa Cường (TP.Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp Công an P.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) làm rõ vụ trộm cắp hy hữu, khi kẻ trộm lấy trộm điện thoại của... một nghi phạm trộm khác.

Trước đó, ngày 4.8, từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng P.Hòa Cường và P.Cẩm Lệ đã xác minh, làm việc với Trần Ngô Chung (30 tuổi, ở xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng). Chung khai nhận đã “nhặt” được điện thoại Samsung Galaxy Z Fold từ một thanh niên lạ mặt tại khu vực Cung thể thao Tiên Sơn (P.Hòa Cường).

Trần Ngô Chung (bên trái) và L.T.P. cùng tang vật tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X.

Tuy nhiên, sự việc bất ngờ chuyển hướng khi một thiếu niên tên L.T.P (17 tuổi, trú P.Cẩm Lệ) chủ động đến Công an P.Hòa Cường đầu thú, và nhận mình là chủ nhân… bất hợp pháp của chiếc điện thoại nói trên.

Tại cơ quan công an, P. khai nhận thêm, trước đó đã trộm điện thoại này từ một người dân, sau đó mới bị Chung “cuỗm” lại.

Không chỉ vậy, P. còn thừa nhận đã thực hiện thêm 2 vụ trộm túi xách tại đường Nại Nam 8 (P.Hòa Cường).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý cả hai nghi phạm trộm cắp tài sản.

