Trộm lộng hành, người dân lo lắng

Khuya ngày 6 và 8.5, tại xóm 14, thôn Thanh Quang, xã Phước Thắng, H.Tuy Phước, kẻ trộm dùng kìm cộng lực cắt lưới B40 vào nhà của 12 hộ dân, bắt 50 con gà (1,5 - 3 kg/con) và lấy cắp 2 điện thoại di động, gây thiệt hại hàng triệu đồng. Đêm 19.5, trộm tiếp tục đột nhập nhà 2 hộ dân ở xóm Bình Bắc, thôn Khuông Bình, xã Phước Thắng bắt 15 con gà. Tiếp đến, đêm 28.5, trộm đột nhập nhà 3 hộ dân xóm 13, thôn Thanh Quang bắt 20 con gà mái và gà cồ đá (gà chọi).



Ông Lê Bảo Trân chỉ vào chuồng gà bị trộm bắt mất 7 con MINH LÊ

Ông Lê Bảo Trân (72 tuổi, ngụ thôn Thanh Quang), mất 6 con gà mái và 1 con gà cồ đá, than thở: "Hồi giờ nuôi gà cứ thả rông vậy, đến tối thì nhốt vào chuồng có lưới B40 bảo vệ, vậy mà tối 28.5 ra kiểm tra thì thấy đã mất gà, thiệt hại hơn 3 triệu đồng". Còn ông Huỳnh Huệ (64 tuổi, ngụ cùng thôn), bức xúc: "Nhà tôi có tới 3 lớp hàng rào B40 bảo vệ, có chó canh, trộm vẫn cắt lưới B40 vào bắt gà. Ở nông thôn, ai cũng nuôi vài con gà để cải thiện bữa ăn, hay để dành khi cúng giỗ, giờ trộm lộng hành thế này dân sống sao nổi. Tôi cũng bị mất 11 con gà".

Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, cho hay trước tình hình này, xã đã chỉ đạo các ban nhân dân thôn phối hợp công an xã tăng cường cảnh giác, nêu rõ thủ đoạn trộm cắp để người dân đề phòng. Đồng thời, nắm tình hình nếu phát hiện người lạ thì báo ngành chức năng theo dõi, bảo đảm ổn định an ninh trật tự, an toàn tài sản của người dân. "Sắp tới xã sẽ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, chống trộm cắp", ông Công nói.