Trộm máy bơm rồi buộc vào người bơi qua sông bị đuối nước tử vong

Chiều 6.2, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an H.Tháp Mười đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đuối nước xảy ra tại xã Mỹ Đông, H.Tháp Mười. Nạn nhân là thiếu niên 16 tuổi được người dân phát hiện trong tình trạng nổi trên mặt nước, trên người có buộc dây với thiết bị bơm nước.

Nguyễn Hữu Nghĩa tại cơ quan công an ẢNH: CAĐT

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 5.2, người dân phát hiện một tử thi trên kênh Trâm Bầu, thuộc xã Mỹ Đông, H.Tháp Mười nên báo công an địa phương. Nhận tin báo, lực lượng Công an H.Tháp Mười nhanh chóng phối hợp đến hiện trường để xử lý vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân là nam giới chết do ngạt nước trong tình trạng người bị buộc vào một đầu máy bơm nước. Qua nhận dạng, nạn nhân được xác định là B.V.Y (16 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, H.Tháp Mười, Đồng Tháp).

Xác minh điều tra, công an xác định người cuối cùng chở nạn nhân trước khi nạn nhân mất tích vào đêm 3.2 là Nguyễn Hữu Nghĩa (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Nghĩa khai nhận, trong đêm 3.2 cùng với B.V.Y đi trộm 2 mô tơ bơm nước của người dân. Trong quá trình mang mô tơ sang kênh Trâm Bầu, B.V.Y buộc đầu bơm của mô tơ vào phần bụng của mình để bơi sang sông. Tuy nhiên, do đầu bơm nặng nên B.V.Y bị chìm và đuối nước tử vong. Thời điểm nạn nhân bị chìm, do tìm không được nên Nghĩa bỏ về nhà. Hiện, vụ việc được Công an H.Tháp Mười tiếp tục điều tra, làm rõ.