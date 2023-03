Trộm tiền hành khách tại sân bay, 5 nhân viên an ninh Philippines bị đuổi

Bộ Giao thông Philippines hôm 27.2 sa thải 5 nhân viên an ninh vì hành vi lấy tiền của một khách du lịch người Thái Lan tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại vùng thủ đô Manila, theo Yahoo News ngày 1.3.



Hành khách tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino hồi tháng 2.2022 REUTERS

Nhóm nhân viên nói trên bị cáo buộc đã lấy 20.000 yen Nhật (146 USD) của du khách Thái Lan vào ngày 22.2. Nạn nhân được xác định tên là Piyawat Gunlayaprasit. Một nhân chứng người Thái Lan đã quay phim lại sự việc và đăng lên Facebook. Đoạn phim nhanh chóng được lan rộng, trong đó có cảnh các nhân viên soi chiếu an ninh lấy tiền và nhét vào túi, nhưng sau đó trả lại cho hành khách khi bị cự nự.

Văn phòng An ninh giao thông Philippines (OTS) thông báo sẽ giải quyết vấn đề phù hợp theo đơn khiếu kiện đối với các nhân viên an ninh. Những người bị sa thải sẽ đối diện với bản án hình sự cho hành vi nói trên.

Đến ngày 1.3, OTS thông báo một nhân viên soi chiếu an ninh khác bị bắt tại sân bay Ninoy vì lấy trộm một chiếc đồng hồ của du khách người Trung Quốc. Theo CNN Philippines, nhân viên tên Valeriano Diaz Ricaplaza ban đầu chối tội nhưng đoạn băng từ camera an ninh cho thấy ông này đã lấy chiếc đồng hồ của du khách trong lúc vị khách đi qua cổng soi an ninh.

Trước những vụ việc trên, từ tháng 7.2014, có 14 nhân viên OTS bị sa thải và 3 người bị đình chỉ chức vụ vì những vi phạm tại sân bay. Các hành vi bị phạt gồm có vi phạm chính sách không nhận tiền boa, moi tiền của khách, có hành vi thô lỗ, sử dụng điện thoại trong lúc làm việc…

Thượng nghị sĩ Grace Poe, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ công Thượng viện Philippines, kêu gọi OTS rà soát bảng lương của các nhân viên an ninh vì cho rằng tiền lương thấp có thể là động cơ khiến các nhân viên nói trên vòi tiền của khách.