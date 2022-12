Trộm tôm từ Sóc Trăng đem về Bạc Liêu tiêu thụ, bị bắt quả tang

Ngày 24.12, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đơn vị vừa bàn giao 4 nghi phạm có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cho Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, 4 nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự, gồm: Trần Văn Hiệp (26 tuổi), Trần Văn Hiếu (20 tuổi, cùng ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu), Lê Văn Vũ (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Hóa (49 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình, Bạc Liêu).





Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 22.12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Hiệp, Hiếu và Vũ đang chở hơn 200 kg tôm sú đến nhà Hóa tiêu thụ.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Hiệp, Hiếu và Vũ khai nhận lợi dụng đêm tối, người dân mất cảnh giác nên đột nhập nhiều ao tôm sú trên địa bàn TX.Vĩnh Châu để trộm tôm. Sau khi trộm được số tôm nêu trên, cả 3 dùng xe máy chở đến nhà Hóa để bán thì bị công an bắt quả tang.