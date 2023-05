Trộm xe máy ở Quảng Ninh chạy sang Hải Dương cướp xe khác

Ngày 8.5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Mạc Văn Trình (36 tuổi, trú tại Hồng Thái Tây, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và Cao Văn Tư (39 tuổi, trú tại Nam Khê, TX.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), thu giữ 2 xe máy để điều tra vụ cướp tài sản.

Hai nghi can bị lực lượng chức năng bắt giữ CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 7.5, qua đường dây nóng 151, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của chị Trần Thị Mơ (trú tại H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) trình bày việc bị 2 người đi xe máy BS 23K1- 080.38 cướp xe máy của chị. Sau khi gây án, 2 người này bỏ chạy trên quốc lộ 10 hướng về Thái Bình, qua địa bàn H.Tứ Kỳ (Hải Dương).

Lực lượng 151 Công an tỉnh Hải Dương thông tin vụ việc đến các đơn vị có liên quan, đồng thời đề nghị Công an H.Tứ Kỳ phối hợp truy bắt 2 nghi can.

Công an H.Tứ Kỳ phối hợp với tổ công tác 151 triển khai lực lượng, phương tiện, đồng thời lập chốt chặn trên đường dự kiến 2 nghi can sẽ đi qua.

Đến khoảng 6 giờ 50 phút, lực lượng chức năng phát hiện 2 nghi can đang di chuyển trên địa bàn xã Nguyên Giáp, nên tổ chức vây bắt, thu giữ 2 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Mạc Văn Trình và Cao Văn Tư khai nhận xe máy mà 2 đối tượng này sử dụng làm phương tiện di chuyển khi thực hiện hành vi cướp tài sản chính là tài sản vừa trộm cắp được tại tỉnh Quảng Ninh.

Cả 2 đối tượng đều sử dụng ma túy. Trình có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.