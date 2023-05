Hải Dương: Truy tố 33 bị can trong vụ đấu giá đất ở Cẩm Giang

Liên quan đến vụ đấu giá đất ở TT.Cẩm Giang, H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), Viện KSND H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Thủy (tên thường gọi là Thủy "gỗ", trú tại khu dân cư số 1, TT.Cẩm Giang, H.Cẩm Giàng) cùng 32 bị can khác.

Phạm Văn Thủy là Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Anh, đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục công trình dự án khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi TT.Cẩm Giang do UBND H.Cẩm Giàng làm chủ đầu tư.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Ngọc Đường, nguyên Chủ tịch UBND TT.Cẩm Giang, bị truy tố về tội "gây rối trật tự công cộng" và tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 25 bị can bị truy tố liên quan tội "gây rối trật tự công cộng"; 3 bị can bị truy tố về tội "trốn thuế" và 3 bị can truy tố về tội "mua bán trái phép hóa đơn".

Cản trở người mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Theo cáo trạng, dự án khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi TT.Cẩm Giang do UBND H.Cẩm Giàng làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị Hudic, Công ty CP Thiết kế và xây dựng Thành Công. Liên danh trên thỏa thuận miệng với Công ty TNHH Mạnh Anh do Phạm Văn Thủy làm giám đốc là đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục công trình dự án.

Tháng 6.2021, Chủ tịch UBND H.Cẩm Giàng ký quyết định điều chuyển chủ đầu tư thực hiện dự án từ UBND H.Cẩm Giàng sang UBND TT.Cẩm Giang. Sau khi nhận thi công các hạng mục công trình, công ty của Thủy tiến hành thi công để triển khai việc đấu giá.

Từ ngày 16 đến ngày 29.9.2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức bán hồ sơ đấu giá tại hội trường UBND TT.Cẩm Giang. Với mục đích mua toàn bộ đất dự án, đầu tháng 9.2022, biết Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương mở bán hồ sơ, bị can Thủy tổ chức cuộc họp với nhiều người và nói muốn mua đất dự án để bán cho người dân địa phương, xây dựng quê hương, nhờ mọi người giúp đỡ.

Khi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương mở bán hồ sơ, nhằm cản trở việc mua hồ sơ của người dân, Thủy đã bố trí, phân công nhiều đối tượng tụ tập tại khu vực UBND TT.Cẩm Giang có những hành động đưa ra thông tin gian dối về việc đất dự án còn nhiều mồ mả, đang có tranh chấp, tạo tâm lý hoang mang cho người mua hồ sơ từ đó sẽ bỏ ý định mua hồ sơ; mua tiểu sành để tại hành lang bộ phận một cửa, hội trường, khu vực cổng công trường; đưa máy xúc, xe tải chở cát, biển cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn chặn các đường đến trụ sở UBND thị trấn.

Đặc biệt, sáng 29.9.2022, ngày cuối cùng bán hồ sơ, khi có 3 người dân ở H.Bình Giang (Hải Dương) đến mua 6 bộ hồ sơ, trên đường về bị 2 đối tượng đuổi theo tạo tình huống va chạm giao thông rồi đánh, chửi.

Khi những sự việc trên xảy ra, bị cáo Đường (lúc này đương chức Chủ tịch UBND TT.Cẩm Giang) đã không có biện pháp giải quyết mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái các quy định của pháp luật, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương bao che, giúp sức cho Thủy và các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ gây rối trật tự công cộng, Thủy là người tổ chức, phân công, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên giữ vai trò thứ nhất.

Trốn thuế

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng xác định một số đối tượng có hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn.

Cụ thể, để hợp thức hóa đầu vào đối với nhiên liệu dầu diezel và nguyên liệu sử dụng cho thi công dự án, Thủy và vợ (Hoàng Thị Điều, 52 tuổi) cùng 2 nhân viên kế toán kho của công ty là Phạm Thị Huê (38 tuổi, hộ khẩu tại H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hiện sống tại H.Bình Giang), Nguyễn Thị Hiên (39 tuổi, em dâu Điều, trú tại TT.Cẩm Giang, kế toán trưởng) mua bán trái phép với Đỗ Thị Lan Anh (40 tuổi), Nguyễn Bá Sang (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Minh Hưng, cùng trú tại Bắc Ninh) hơn 30 hóa đơn của Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh, Công ty Bảo Minh Hưng, đồng thời hợp thức hóa số hóa đơn trên.

Cáo trạng xác định, Sang và Lan Anh thu lợi bất chính hơn 810 triệu đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn. Thủy và Điều sử dụng số hóa đơn mua trái phép để kê khai thuế giá trị gia tăng làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng công ty của Thủy được khấu trừ là 1,5 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng xác định, đối với vụ án trốn thuế, Điều là người chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các bị can khác nên giữ vai trò thứ nhất, Thủy, Huê, Hiên đồng phạm với vai trò người thực hành giữ vai trò thứ hai.

Đối với vụ án mua bán hóa đơn, Lan Anh thực hiện hành vi tích cực hơn nên giữ vai trò thứ nhất, Sang là đồng phạm...

Vụ việc đang được các cơ quan tố tụng xử lý quy định pháp luật.