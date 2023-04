Hải Dương: Khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Tuấn Dũng

Ngày 29.4, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Cẩm Giàng phối hợp với Phòng CSHS (PC 02) Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Tuấn Dũng (65 tuổi, trú tại Q.Long Biên, Hà Nội) để điều tra về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Cùng ngày, lực lượng công an cũng đã thực hiện khám xét nơi ở của ông Dũng tại Q.Long Biên, Hà Nội.

Ông Lê Tuấn Dũng hiện là Phó tổng biên tập một tờ tạp chí trong lĩnh vực pháp luật.

Được biết, ông Dũng bị bắt vì đã có hành vi nhận tiền để chạy án trong vụ mua bán hóa đơn xảy ra tại 1 dự án tại TT.Cẩm Giàng, H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương).

Ông Dũng bị khởi tố để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tố cáo của công dân.