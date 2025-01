Trộn hàn the vào chả rồi bán ra thị trường, 2 vợ chồng lãnh án

Ngày 21.1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đôi vợ chồng trộn hàn the vào chả để bán ra thị trường.

HĐXX tuyên phạt Phạm Xu Tý (40 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Võ Thị Tuyệt (34 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm, cùng về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bị cáo Tý còn bị phạt bổ sung 40 triệu đồng, bị cáo Tuyệt bị phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Vợ chồng Tý, Tuyệt bị khởi tố ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, từ tháng 4.2024 đến ngày 20.12.2024 tại số 41 đường Nhơn Hòa 12 (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Phạm Xu Tý và Võ Thị Tuyệt đã dùng hàn the để sản xuất chế biến chả các loại rồi mang đi tiêu thụ với giá bán 180.000 đồng/kg chả bò, 120.000 đồng/kg chả heo, 120.000 đồng/kg chả da heo, 120.000 đồng/kg chả quết. Hàn the là phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được phép sử dụng.

Ngày 20.12.2024, cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất chả của Phạm Xu Tý, phát hiện 518 kg chả bò thành phẩm, 97 kg chả heo thành phẩm, 90 kg chả da heo thành phẩm, 122 kg chả quết... và nhiều loại chả khác (1 tấn thành phẩm) có chứa hàn the với tổng trị giá gần 135 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, Phạm Xu Tý khai do sản xuất chả nhiều, không tiêu thụ hết, không bảo quản được lâu.

Chả để bên ngoài chỉ 2 ngày là bị chua, hư hỏng phải vứt bỏ, mất vốn nên lên mạng xã hội tìm cách bảo quản chả lâu hơn.

Phạm Xu Tý xem được clip hướng dẫn mua hàn the trộn vào chả để tăng thời gian bảo quản, làm chả tươi hơn, dẻo hơn và đưa clip hướng dẫn cho vợ cùng xem, sau đó vợ chồng Tý thống nhất mua hàn the bỏ vào chả.

Vào tháng 4.2024, vợ chồng Tý đến khu vực chợ Cồn, liên hệ người phụ nữ (chưa rõ lý lịch) mua 10 kg hàn the với giá 300.000 đồng mang về sản xuất chả, kéo dài thời gian bảo quản chả lên được 5 ngày.

Ban đầu, vợ chồng này nghĩ rằng bỏ ít hàn the không ảnh hưởng đến sức khỏe; sau đó, đi tập huấn biết được tác hại của hàn the nhưng vì vụ lợi nên vẫn thực hiện.

HĐXX nhận định các bị cáo biết hàn the tác hại nguy hiểm tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng cố ý thực hiện vì vụ lợi, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác.

Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, gây mất an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Do đó, cần phải xử phạt tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, nhằm phòng ngừa, giáo dục, răn đe chung.