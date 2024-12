Trốn truy nã sau vụ giết người, bị bắt khi quay về nhà người quen

Sáng 2.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết bị can tham gia vụ giết người do mâu thuẫn ở quán bar đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, tối 1.12, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đột kích nhà một hộ dân ở P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu), khống chế bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Đặng Nguyễn Hải Sơn (22 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, trước đó Sơn bị khởi tố về hành vi giết người sau khi cùng hàng chục đồng bọn gây ra vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, rồi bỏ trốn khỏi Đà Nẵng.

Vụ truy sát, chém người tối 7.5 ở Đà Nẵng ẢNH: TRÍCH XUẤT CAMERA

Trước đó, Thanh Niên thông tin về vụ truy sát giữa đường phố, chém nhau loạn xạ giữa 2 nhóm côn đồ.

Tối 7.5, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu bia, nhảy nhót tại một quán bar trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhóm do Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi, ngụ xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cầm đầu hẹn quyết chiến với nhóm Lê Minh Long (24 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Đặng Nguyễn Hải Sơn bị bắt giữ tối 1.12 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Hai nhóm côn đồ kéo hàng chục đối tượng mang theo đao, kiếm ra đường Nguyễn Tất Thành (P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) dàn trận hỗn chiến.

Nhóm Lê Vũ Hoàng Tươi có Đặng Nguyễn Hải Sơn, Trà Minh Nhật (22 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu), Trần Văn Sinh (23 tuổi, ngụ H.Thăng Bình), Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam)… cầm kiếm đuổi Lê Minh Long bỏ chạy.

Lúc này, P.T.D (ngụ Q.Thanh Khê) trong nhóm của Long bị Tươi, Nhật bắt được tại kiệt 2 Hà Khê và dùng 2 cây mác chém nhiều nhát. Hậu quả, D. gục tại chỗ và tử vong trên đường chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan điều tra đã bắt, khởi tố hơn 20 bị can của 2 nhóm côn đồ về 2 hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Đặng Nguyễn Hải Sơn sau một thời gian trốn khỏi thành phố, vừa quay về lẩn trốn tại nhà người quen ở P.Hòa Khánh Nam thì bị bắt giữ.