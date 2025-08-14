Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không?

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, giải đáp: ''Hiện nhiều trường ĐH có thông tin xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét tuyển học bạ. Sau khi kết thúc đợt xét tuyển đợt 1 và công bố điểm chuẩn, các trường còn chỉ tiêu sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung sau ngày 30.8. Thí sinh có thể theo dõi thông tin các trường. Thông tin xét tuyển bổ sung ngành kinh tế quốc tế Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM sẽ căn cứ trên kết quả xét tuyển đợt 1 vì theo quy định điểm xét tuyển đợt bổ sung không thấp hơn đợt 1''.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video: