Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không?
Video Giáo dục

Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không?

Yến Thi
Yến Thi
14/08/2025 14:00 GMT+7

Một thí sinh đặt câu hỏi: ''Em đang chờ công bố điểm chuẩn nhưng lo lắng về khả năng trúng tuyển nguyện vọng 1. Em có thể nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào các trường ở thời điểm này không, nếu có thì cách xét tuyển phương thức này ra sao, khi nào công bố điểm chuẩn? Ví dụ em xét tuyển ngành kinh tế quốc tế Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM thì cơ hội ra sao?''.

Tự động phát

Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không?

Đang chạy

Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không?

Điểm chuẩn 2025: Ngành nào có khả năng bằng điểm sàn?

Điểm chuẩn 2025: Ngành nào có khả năng bằng điểm sàn?

Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH tăng mạnh, vì sao?

Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH tăng mạnh, vì sao?

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ - AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Vì sao Trường Quốc tế Mỹ - AISVN bị Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể?

Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Sinh viên chinh phục nhà tuyển dụng bằng xe điện, xe tự lái

Vui hết nấc chuyến dã ngoại đáng nhớ tại ROYAL SCHOOL: Tạm biệt hè, chào đón năm học mới

Vui hết nấc chuyến dã ngoại đáng nhớ tại ROYAL SCHOOL: Tạm biệt hè, chào đón năm học mới

Đào tạo kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông

Đào tạo kỹ năng kinh doanh và khởi nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông

Trải nghiệm 'Bếp ăn chia sẻ' no bụng, ấm lòng ở Ký túc xá ĐHQG TP.HCM

Trải nghiệm 'Bếp ăn chia sẻ' no bụng, ấm lòng ở Ký túc xá ĐHQG TP.HCM

Nam sinh thủ khoa tổ chức 30 phiên tòa giả định trong 3 năm để tuyên truyền pháp luật

Nam sinh thủ khoa tổ chức 30 phiên tòa giả định trong 3 năm để tuyên truyền pháp luật

Ông Hoàng Nam Tiến và những chia sẻ 'để lại đời' về việc học

Ông Hoàng Nam Tiến và những chia sẻ 'để lại đời' về việc học

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, giải đáp: ''Hiện nhiều trường ĐH có thông tin xét tuyển bổ sung bằng phương thức xét tuyển học bạ. Sau khi kết thúc đợt xét tuyển đợt 1 và công bố điểm chuẩn, các trường còn chỉ tiêu sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung sau ngày 30.8. Thí sinh có thể theo dõi thông tin các trường. Thông tin xét tuyển bổ sung ngành kinh tế quốc tế Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM sẽ căn cứ trên kết quả xét tuyển đợt 1 vì theo quy định điểm xét tuyển đợt bổ sung không thấp hơn đợt 1''.

Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không? - Ảnh 1.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

Trong lúc chờ điểm chuẩn 2025, thí sinh có thể xét tuyển học bạ không?

Tin liên quan

Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH tăng mạnh, vì sao?

Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH tăng mạnh, vì sao?

Đến 17 giờ ngày 5.8, thí sinh hoàn tất nộp lệ phí đăng ký xét tuyển để xác nhận số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường. Theo ghi nhận từ một số trường ĐH, năm nay số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường tăng mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

điểm chuẩn 2025 tuyển sinh ĐH 2025 tuyển sinh 2025 Điểm chuẩn xét tuyển học bạ Chọn ngành học cho tương lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận