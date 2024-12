Trong mùa nắng, TP.HCM lại xuất hiện mưa to gần 70 mm

Th.S Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết: Trong ngày 27.12 xảy ra mưa trái mùa trên diện rộng nhiều nơi ở khu vực Nam bộ. Tại TP.HCM, mưa xuất hiện ở hầu hết các quận huyện và xảy ra nhiều đợt, tính từ 0 giờ ngày 27.12 đến 17 giờ cùng ngày, lượng mưa tại TP.Thủ Đức lên tới 68,8mm, còn trạm Cát Lái là 41,2 mm. Trong mưa có kèm theo giông, sét và nhiều nơi mưa to.



TP.HCM ghi nhận mưa to đến gần 70 mm trong ngày 27.12 ẢNH: CHÍ NHÂN

Trên khu vực Đông Nam bộ, mưa vừa đến mưa to cũng ghi nhận được tại nhiều nơi, phổ biến ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt, tại Dĩ An (Bình Dương) ghi nhận lượng mưa lên tới 75,8 mm, Thuận An (Bình Dương) cũng gần 50 mm.

Ở miền Tây, mưa cũng xuất hiện ở nhiều nơi, riêng Tri Tôn (An Giang) ghi nhận mưa to nhất khu vực, đến 53,6 mm.

"Đợt mưa trái mùa này do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông suy yếu từ cơn bão số 10. Vùng áp thấp này kết hợp với không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam", ông Quyết giải thích.

Trong chiều 27.12, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cũng liên tục phát các bản tin cảnh báo mưa giông; khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa to cục bộ có kèm theo giông, lốc và gió giật mạnh.

Đến khoảng 17 giờ chiều trên địa bàn TP.HCM tiếp tục xuất hiện một trận mưa to trên diện rộng kéo dài hơn 1 giờ. Trận mưa xuất hiện đúng vào giờ tan tầm khiến tình trạng giao thông ở nhiều khu vực trung tâm bị ùn tắc, sinh hoạt của nhiều người dân bị ảnh hưởng.