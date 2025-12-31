Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Trọng Tấn, Phạm Khánh Ngọc biểu diễn trong 'Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026'

Thạch Anh
Thạch Anh
31/12/2025 18:07 GMT+7

Chương trình 'Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026' quy tụ các nghệ sĩ: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Nguyễn Khắc Hòa..., được kỳ vọng mang đến nhiều trải nghiệm cho người xem dịp đầu năm.

Hòa chung không khí chào đón năm mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội giới thiệu chương trình Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026, diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.1 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Trọng Tấn, Phạm Khánh Ngọc biểu diễn trong 'Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026'- Ảnh 1.

Poster chương trình Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026

Ảnh: BTC

Hòa nhạc nằm trong chuỗi Hanoi Concert, góp phần gây dựng thói quen thưởng thức nghệ thuật hàn lâm trong công chúng - một trong những yếu tố quyết định sự bền vững của thị trường văn hóa. Việc tổ chức hòa nhạc năm mới tại một di sản UNESCO càng mang tính thông điệp: Hà Nội không chỉ bảo tồn di sản, mà còn biết thổi sức sống đương đại vào di sản, biến di sản thành nguồn lực sáng tạo và động lực phát triển bền vững.

Trong chương trình, khán giả sẽ thưởng thức những giai điệu thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước qua các ca khúc được chuyển soạn như Người Hà Nội (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi), Một mùa xuân nho nhỏ (nhạc Trần Hoàn - lời thơ Thanh Hải), Hoa cỏ mùa xuân (nhạc sĩ Bảo Chấn) và những tác phẩm khí nhạc của Việt Nam, đặc biệt là Hạt mầm - tác phẩm mới của nhạc sĩ Trọng Đài lần đầu tiên được trình diễn.

Phần 2 của chương trình mang đến nhiều tác phẩm kinh điển thế giới như Concerto violin Mùa xuân, Alleluja, O sole mio (Mặt trời của tôi)... 

Biểu diễn Hòa nhạc năm mới 2026 là Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Trọng Tấn, Nguyễn Khắc Hòa; NSƯT Lệ Giang (đàn bầu), Hoàng Hồ Khánh Vân (violin)... dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Khám phá thêm chủ đề

